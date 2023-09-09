مش هتدفع ولا جنيه.. تذاكر ركوب المترو مجانا مع بداية العام الدراسي الجديد لهذه الفئات “مش الطلاب !”

تذاكر ركوب المترو مجانا، يوميًا يستخدم أكثر من مليون ونصف مليون مسافر مترو الأنفاق، وعلى الرغم من ضرورة حمل تذاكر للركوب، إلا أن هناك تصاريح خاصة تُمنح لمجموعة محددة من الأفراد للركوب مجانًا، في هذا التقرير سنسلط الضوء على الفئات التي تتمتع بحق الركوب المجاني يوميًا على متن قطارات المترو، وذلك وفقًا لتعليمات وزارية صادرة.

تذاكر ركوب المترو مجانا

وزارة النقل قد أعلنت عن تذاكر ركوب المترو مجانا لفئات مختلفة من المسافرين، فبدلاً من دفع ثمن التذكرة بالكامل، ستكون هناك إعفاءات مميزة:

للمسافرين الذين تجاوزوا سن 70 عامًا ويمكنهم تقديم وثيقة من مكتب التأمين للحصول على تذاكر مجانية.

أطفال الصم سيحصلون على معاملة خاصة تناسب احتياجاتهم.

المحاربين ضد مرض السرطان سيحصلون على تذاكر سفر مجانية بدون أي تكلفة.

فئات معفاة من دفع نصف تذكرة المترو

هناك فئات أخرى ستحصل على إعفاء بنسبة 50% من سعر تذكرة القطار، وهم:

ذوي الاحتياجات الخاصة ومكفوفي البصر ومرافقيهم مع وجود بطاقة الرقم القومي وإثبات من وزارة التضامن الاجتماعي.

المسنين الذين تجاوزوا سن 60 عامًا ويمكنهم إظهار بطاقة هويتهم السارية.

أسر الشهداء والمصابين في ثورة 25 يناير مع حصولهم على كارنيه من المجلس القومي للثورة.

طلاب الكليات والمعاهد العسكرية.

أسر الشهداء والضحايا في العمليات الأمنية والحربية من القوات المسلحة.

الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 4 و 10 أعوام.

مجموعات الشباب والرياضة.

وأخيرًا، فإن هناك فئة واحدة وهي المحارب القديم ومرافقه إذا وجد، ستحصل على إعفاء بنسبة 75% من سعر تذكرة القطار.