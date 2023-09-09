شقق لأصحاب المعاشات 2023 في 14 مدينة بقسط شهري ٨٠٠ جنية بس على 30 سنة

شقق لأصحاب المعاشات 2023 بقسط شهري 800 جنية بس؛ العديد من المواطنين المصريين في انتظار إعلان هيئة وزارة الإسكان والمرافق عن طرح وحدات سكنية جديدة في المدن التي تم إنشائها حديثًا، وهذا تبعًا لما وضحته هيئة المجتمعات العمرانية عن تواجد العديد من الشقق الشاغرة لمن يرغب في التقديم للحصول على وحدة سكنية.

شقق لأصحاب المعاشات 2023

هناك بعض من التصريحات التي أعلنتها وزارة الإسكان، التي تخص شقق محدودي الدخل وأنه سوف يتم الإعلان قريبًا عن توافر وحدات سكنية ضمن مبادرة سكن لكل المصريين، وقد وضحت الوزارة خلال تصريحاتها أن تلك الوحدات السكنية المرتقب الإعلان عنها سوف يستفيد منها أصحاب المعاشات والأرامل بشكل خاص وسوف يكون مقدم الحجز فيها بمبلغ قدره 25000 جنية ويتم سداد أقساطها الشهرية على ثلاثين شهرًا، على أن يكون القسط الشهري 800 جنيه للمواطن.

المدن التي سوف يتم طرح وحدات سكنية بها

وبالنسبة لتلك الوحدات السكنية فأنها سوف تكون كاملة التشطيب والمساحة بها، و يمكن أن تصل إلى تسعين متر مربع، ومن أهم المدن التي سوف يتم طرح وحدات سكنية بها ما يلي:

مدينة السادات.

مدينة بني سويف الجديدة.

مدينة أخميم الجديدة.

مدينة بدر.

مدينة أسوان الجديدة.

مدينة برج العرب الجديدة.

مدينة قنا الجديدة.

مدينة الفيوم الجديدة.

مدينة أسيوط الجديدة.

مدينة 15 مايو.

مدينة العبور الجديدة.

مدينة حدائق العاصمة.

الأوراق المطلوبة من أجل التقديم في مبادرة سكن لكل المصريين

من الأوراق اللازمة للتقدم على تلك الشقق ما يلي:

تقديم طابعة معتمدة لبيانات المعاش من قبل التأمينات.

صورة من الشهادات الخاصة بالحالة الاجتماعية وعدد أفراد الأسرة ووثيقة الطلاق أو ووثيقة الزواج قيد عائلي مميكن.

شهادات ميلاد خاصة بالأطفال إن وجد والرقم القومي مميكن.

إيصال كهرباء أو غاز أو مياة ويكون حديث لمحل الإقامة الحالي.

صورة من بطاقة الرقم القومي للشخص المتقدم وتكون سارية غير منتهية.

تقديم مستندات الدخل الخاص بالشخص المتقدم، إن كانت الزوجة عاملة فيجب تقديم مفردات راتب الزوجة.

وإن لم تكن عاملة يتم تقديم ما يثبت ذلك، تقديم إيصال مقدم الحجز والمصروفات الخاصة بالتسجيل.

تقديم أي أوراق خاصة بمصادر الدخل الإضافية إن وجدت.

الشروط الواجب توافرها من أجل الحصول على شقق في المدن الجديدة

هناك بعض من الشروط التي وضعت لكي يتم منح أصحاب المعاشات لتلك الشقق ومن أهم تلك الشروط ما يلي: