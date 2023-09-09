مبروك 👌 اعلان معدلات القبول الموحد في مختلف التخصصات في الأردن

في إطار معدلات القبول الموحد في مختلف التخصصات في الأردن ، تم فتح بوابة التقديم للطلاب الحاصلين على شهادة التوجيهي في الأيام الأخيرة. بعد انقضاء فترة التقديم وإغلاق الرابط، بدأت التساؤلات تنتشر حول نتائج القبول ومعدلات القبول لمختلف التخصصات في الجامعات الأردنية. سواء كانت هذه التخصصات تتعلق بالشعب العلمية، أو التطبيقية، أو الأدبية، سنقوم بتقديم تفاصيل حول كيفية الاطلاع على نتائج المعدلات في الفقرات التالية.

موعد تقديم طلبات الانتقال التخصصية

استنادًا إلى قرارات وزارة التعليم العالي في الأردن، من المقرر أن يبدأ موعد معدلات القبول الموحد في مختلف التخصصات في الأردن الحكومية والخاصة في البلاد عبر الموقع الإلكتروني اعتبارًا من شهر أكتوبر المقبل، ويمتد هذا الموعد لمدة 10 أيام. ستُعلن النتائج للطلاب الذين تقدموا لامتحانات الكليات الطبية في الجامعة الأردنية، حيث بلغ عدد المتقدمين نحو 98,250.

وفقًا لتأكيدات وزارة التعليم الأردنية والبحث العلمي بشأن شروط القبول والتنافس في جميع التخصصات، سيكون إعلان نتائج القبول الموحد هامًا في مسار حياة الطلاب، حيث بلغ عدد الطلاب المرشحين للقبول نحو 42,929 طالبًا وطالبة، وتم قبول نحو 11,283 طالبًا وطالبة بناءً على المعدلات التنافسية المتاحة في الجامعات الأردنية.

معدلات القبول الموحد في مختلف التخصصات في الأردن

تم استنادًا إلى قرارات وزارة التعليم والبحث العلمي في الأردن، تحديد معدلات القبول الموحد في مختلف التخصصات في الأردن، تشمل هذه التخصصات مجالات متنوعة مثل الصيدلة، الطب، الهندسة، وأيضًا تخصصات درجات البكالوريوس والماجستير، بما في ذلك هندسة العمارة وتكنولوجيا الأشعة، بالإضافة إلى التخصصات الطبية مثل الجراحة والطب البشري.

تم الإعلان أيضًا عن معدلات القبول في مجموعة متنوعة من تخصصات الجامعات الأردنية، مع وجود شروط محددة يجب توفرها للطلاب للحصول على درجات مرتفعة في المواد الأساسية، سواء في الشعبة العلمية أو الأدبية. كما تشمل هذه الشروط العديد من تخصصات الهندسة مثل هندسة الميكاترونيكس والهندسة الطبية والهندسة الميكانيكية والهندسة الصناعية، بالإضافة إلى هندسة الحاسوب.