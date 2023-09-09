الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية تعلن.. موعد نزول المعاشات شهر أكتوبر القادم + 450 جنيه زيادة .. هل تم تبكير موعد الصرف؟

موعد نزول المعاشات شهر أكتوبر القادم، أثارت التساؤلات بين أكثر من 11 مليون مستفيد في جمهورية مصر العربية حول الوقت الذي سيتم فيه صرف المعاشات لشهر أكتوبر المقبل، في مصر اليوم الجمعة الموافقة للثامن من الشهر الجديد، يستمرون أصحاب المعاشات في صرف مستحقاتهم المتعلقة بشهر سبتمبر الحالي عن طريق القنوات الإلكترونية والمنافذ الفورية والبوابات الإلكترونية، وذلك بسبب أن اليوم هو عطلة نهاية الأسبوع في البلاد، لمعرفة التفاصيل تابع السطور المقبلة عبر موقعنا، حيث جاء على النحو التالي.

موعد نزول المعاشات شهر أكتوبر القادم

انتشرت العديد من الشائعات على منصات التواصل الاجتماعي ومواقع التواصل الاجتماعي التي تتحدث عن تقديم تاريخ صرف المعاشات في أكتوبر المقبل، دون أن تحدد هذه الشائعات الأسباب التي أدت إلى تقديم تاريخ صرف المبلغ ومن أصدر هذا القرار.

حتى الآن، لم يتم اتخاذ أي قرار رسمي فيما يتعلق بتقديم موعد صرف المعاشات في شهر أكتوبر القادمة، الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية برئاسة اللواء جمال عوض، التي تسهر على صرف المعاشات من خلال المنافذ البريدية، ووزارة التضامن الاجتماعي برئاسة الدكتورة نيفين القباج والتي تسهر على صرف المعاشات في البنك الاجتماعي ناصر، لم تصدر أي إعلان رسمي بهذا الخصوص. ومن ثم، من المتوقع أن يتم صرف المعاشات في موعدها الاعتيادي في الأول من شهر أكتوبر 2023، وفقًا للتقويم الميلادي الجديد.

زيادة المعاشات شهر أكتوبر القادم

سيرتفع مبلغ المعاشات في شهر أكتوبر المقبل بنسبة 15٪، حيث ستتراوح الزيادة بين 175 و1635 جنيهًا، وسيتم اتخاذ جميع التدابير الاحترازية اللازمة لمواجهة تحديات فيروس كورونا المستجد، بما في ذلك تطبيق قواعد التباعد الاجتماعي ومنع أي ازدحام أو تكدس في نقاط الصرف. كما ستشكل لجان ميدانية لمتابعة ومراقبة عملية الصرف.