لو مش شغال او شغاله او شغال شغل مش منتظم او ست بيت.. قرار يأمر بصرف 1000 جنيه .. منحة العمالة الغير منتظمة

منحة العمالة الغير منتظمة، تعاني بلادنا في الوضع الحالي من زيادة كبيرة في العمالة غير المنتظمة، وهي واحدة من المشاكل الاجتماعية والاقتصادية التي نواجهها. يؤثر ذلك بشكل كبير على الوضع الاقتصادي، وقد قررت الحكومة منح 1000 جنيه لمساعدة العمالة غير المنتظمة في تحسين مستوى المعيشة. لذا، يتسجل العديد من العمالة غير المنتظمة للاستفادة من هذه المنحة التي أصدرها رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، لمعرفة التفاصيل تابع السطور المقبلة عبر موقعنا، حيث جاء على النحو التالي.

كيف يمكن التسجيل في المنحة التي تقدمها للعمال غير المنتظمين؟

يتم تسجيلك في منحة العمالة غير المنتظمة بتنفيذ الإجراءات التالية:

في البداية، يتم الدخول إلى الموقع الإلكتروني المخصص للعمالة غير المنتظمة عن طريق إدخال رقم الهوية الوطنية والبدء في عملية الاستعلام.

يتطلب البدء في إنشاء حساب جديد ملء جميع البيانات المطلوبة بما في ذلك الاسم الكامل، الرقم القومي، الوظيفة وغيرها.

بعد أن يتم كتابة البيانات، يتم النقر على زر “حفظ البيانات”، وبالتالي يتم إتمام عملية التسجيل.

شروط تسجيل العمالة غير المنتظمة 2023

تتطلب الوصول إلى موقع وزارة القوى العاملة إدخال الرقم السريّ، مع تحديث المعلومات الشخصية.

تتم إدراج نوع الوظيفة أو المهنة التي يمارسها الفرد والتي تُدَوَّن على بطاقة الهوية الوطنية.

بمجرد التحقق من البيانات المشار إليها من قبل وزارة القوى العاملة، سيتم إضافتهم إلى الضمان الاجتماعي وتأمينهم.

الأوراق المطلوبة لتقديم طلب لمنحة العمالة غير المنتظمة لعام 2023

المتطلب الأول هو أن يتم تقديم صورة بطاقة هوية سارية للعامل غير المنتظم.

شهادة ميلاد جديدة.

وثائق لكافة المعلومات الشخصية.

تثبت الوثيقة أن الموظف ليس لديه دخلٌ ثابت.

تقديم طلب للإنضمام إلى قطاع العمل الخاص.