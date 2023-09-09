أملي الفريزر فراخ.. أسعار الدواجن اليوم السبت 10 سبتمبر 2023 في الأسواق بكم كرتونة البيض

أسعار الدواجن لا تزال في المستوى السعري المستقر وقد أعلنت الجهات المسؤولة اليوم في البورصة المحلية والرئيسية في مصر عن التكلفة السعرية لشراء الكيلو جرام من الدواجن من كل الأنواع الأكثر مبيعا في السوق المحلية وتحرص الجهات المختصة على عرض الأسعار بالتفصيل سواء في المزارع أو في السوق المحلية وهو ما يهم الكثير من العاملين في قطاع تربية الدواجن كما أن أمر الإعلان عن الأسعار مهم أيضا بالنسبة للمستهلكين، ولذلك نستعرض في المقال تكلفة سعر الكيلو من الدواجن اليوم الجمعة 8 من سبتمبر 2023 م.

أسعار الدواجن اليوم السبت 10 سبتمبر 2023

الأسعار تعد في نفس المستوى السابق لها منذ يوم أمس وقد شهدت مستوى متراجع منذ الأيام الماضية وخلال منتصف الأسبوع، ويتساءل الكثير من المواطنين عن مستوى سعر الكيلو جرام من الدواجن البيضاء اليوم وقد استمر على نفس القيمة السعرية التي تم الإعلان عنها بداية التعاملات وشهد سعر الكيلو في البورصة المحلية 58 و59 جنيه للكيلو ونفس السعر في المزرعة وتصل للمستهلك بقيمة سعرية للكيلو قدرت بنحو 65 جنيه مصري.

سعر الدواجن الساسو والبلدي

الدواجن الساسو والبلدي من الأنواع المتوفرة والمتاحة في كافة المزارع وفي الأسواق المحلية وقد تم الإعلان عن سعرها لتكون 112 جنيه مصري بالنسبة للكيلو جرام الواحد من الدواجن البلدي في حين وصلت إلى 118 للكيلو وهو السعر الخاص بالمستهلك.

وصل سعر الكيلو من الدواجن الساسو لقيمة متراوحة ما بين 91 و92 جنيه مصري وهو السعر للكيلو جرام في البورصة المحلية وسعر الكيلو منها في المزارع، وتصل للمستهلكين بسعر متراوح ما بين 97 و98 جنيه مصري في جميع الأسواق التجارية والشعبية.

سعر الدواجن الأمهات

الدواجن الأمهات معروضة اليوم في السوق المحلية بسعر للكيلو جرام يصل إلى قيمة من 54 وحتى 55 جنيه مصري للكيلو جرام من لحومها.

سعر البط بالسوق المحلية

يبلغ اليوم سعر 1 كيلو جرام من لحوم البط البلدي حوالي 100 جنيه مصري، والبط الفرنساوي 75 جنيه مصري، والبط المولار يصل سعره لنحو 85 جنيه مصري.