“عشان متتفاجأش وتقول معرفش”.. لو عملت كدا داخل مترو الأنفاق هتدفع غرامة 300 جنيه وحبس فورًا

أعلنت الشركة المصرية لمترو الأنفاق عن تحديثات جديدة تهدف إلى تعزيز الأمان والانضباط داخل عربات المترو، وتم إصدار تحذير جديد ينص على عواقب جسيمة للركاب الذين ينتهكون القواعد واللوائح أثناء رحلتهم مما يؤدي إلى تعطيل حركة القطارات وتأخيرها، يفرض على المخالفين غرامة تصل إلى 300 جنيه مصري في الدقيقة الواحدة، فيما يلي من خلال هذا المقال سوف نتعرف على كافة التفاصيل حول هذا الموضوع.

قرار من هيئة مترو الأنفاق وعقوبة تصل إلى الحبس

لا تقتصر التحديثات على العواقب المالية فقط بل أيضًا تم تشديد الإجراءات لحماية سلامة المسافرين، أكدت هيئة مترو الأنفاق أن التصوير داخل المحطات أو القطارات غير مسموح به إلا بتصريح رسمي، وأي مخالف يمكن أن يواجه عقوبة الحبس والغرامة، هذه التدابير تهدف إلى منع التجسس والاختراقات الأمنية.

الكمامة والالتزام بالتدابير الصحية

من بين الإرشادات الهامة التي يجب على الركاب الالتزام بها، يأتي ارتداء الكمامة الواقية داخل المترو، ويعاقب من لا يلتزم بهذا القرار بغرامة قدرها 50 جنيهًا، هذا الإجراء يأتي في إطار الجهود للحد من انتشار فيروس كوفيد-19 وحماية الشعب من الإصابة به.

الالتزام بالتدابير الوقائية

يجب أيضًا معرفة أهمية ارتداء الكمامة بشكل صحيح، مغطية الفم والأنف، وعدم ارتدائها على الذقن فقط، بالإضافة إلى ذلك يشجع على تلقي لقاح فيروس كوفيد-19 كجزء من الجهود الوطنية لاحتواء الوباء.

هذه التحديثات تهدف إلى تعزيز سلامة المسافرين والحفاظ على انضباط حركة المترو، وتشمل عقوبات صارمة للمخالفين وتشديدات في التدابير الصحية المطلوبة لمنع انتشار الأمراض المعدية.