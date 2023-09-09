بدون سماسرة 522 قطعة أرض بمساحات متنوعة “.. وزارة الاسكان تعلن طريقة التقديم علي اراضي الاسكان في المدن الجديدة 2023

أعلن الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن فرص جديدة للإسكان في مصر وذلك منذ يوم 22 أغسطس 2023 وحتى يوم 12 أكتوبر 2023، حيث تم إطلاق مبادرة هامة تهدف إلى تقديم 522 قطعة أرض بمساحات متنوعة في مصر، هذه المبادرة تأتي في إطار نظام الطرح الدائم الذي يهدف إلى القضاء على ظاهرة السمسرة وتسهيل عملية الحصول على الأراضي، فيما يلي سوف نوضح لكم طرق التقديم لأراضي المدن الجديدة 2023.

طريقة التقديم علي اراضي الاسكان 2023

للحصول على فرصة للحجز على الأراضي السكنية في المدن الجديدة لعام 2023، يمكن اتباع الخطوات التالية:

الدخول على موقع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

إنشاء حساب جديد للعملاء الجدد على الموقع.

استيفاء جميع البيانات المطلوبة.

اختيار المدينة التي ترغب في الحجز بها واختيار الموقع المناسب.

الضغط على كلمة “تفاصيل” لعرض قائمة بجميع قطع الأراضي المتاحة.

استكمال باقي الإجراءات، مثل إدراج عملة السداد لباقي ثمن الأرض بالنسبة لقطع الأراضي الأكثر تميزًا وإدراج نسبة الاستكمال لباقي ثمن الأرض لمحاور قطع الأراضي المميزة والمتوسطة.

استخراج استمارة الحجز التي تحتوي على جميع البيانات والخيارات المدرجة بالتعاون مع الحاجز وتوقيعها.

المدن الجديدة المتاح بها الأراضي السكنية الجديدة

يتم توزيع القطع الأرضية على المحاور الإسكانية المختلفة على النحو التالي:

38 قطعة أرض بمحور الأراضي الأكثر تميزًا في مدن (القاهرة الجديدة – العبور – المنصورة الجديدة).

155 قطعة أرض بمحور الأراضي المميزة في مدن (الشروق – حدائق أكتوبر – الصالحية الجديدة – برج العرب الجديدة – الفيوم الجديدة – بنى سويف الجديدة).

329 قطعة أرض بمحور الأراضي المتوسطة في مدن (السادات – برج العرب الجديدة – طيبة الجديدة – أسوان الجديدة – ناصر الجديدة – غرب قنا الجديدة – أخميم الجديدة).

تكلفة مقدمات الحجز

مقدمات الحجز تتفاوت حسب نوع الأرض:

جدية حجز قطع الأراضى المتوسطة: 25 ألف جنيه.

جدية حجز قطع الأراضى المميزة: 100 ألف جنيه.

جدية حجز قطع الأراضى الأكثر تميزًا: 350 ألف جنيه.

بهذه الخطوات والمعلومات يمكن للمواطنين الاستفادة من هذه الفرصة الرائعة للحصول على أرض سكنية في المدن الجديدة في مصر لعام 2023.