لأصحاب عداد الكهرباء مليار مبروك”.. شركة الكهرباء تعلن عن مفاجأة كبيرة للمواطنين بشأن رجوع العدادات الي الشريحة الأولي

يسعى المصدر الخاص والمسؤول في الشركة القابضة للكهرباء إلى توجيه المستهلكين الذين يعتمدون على عدادات الكهرباء مسبقة الدفع، المعروفة باسم “عداد أبو كارت” إلى اتخاذ إجراءات هامة للمساهمة في ترشيد استهلاك الكهرباء، يهدف ذلك إلى تحقيق أقصى درجات الكفاءة في استخدام الطاقة وتفادي الانتقال إلى الشرائح ذات التكلفة الأعلى.

رجوع العداد إلى الشريحة الأولى

من أهم الإجراءات التي يجب اتباعها من قبل المستهلكين هو إعادة ضبط العداد إلى الشريحة الأولى بداية من كل شهر، يتضمن هذا الإجراء الاحتفاظ بالرصيد المتبقي من الشهر السابق ونقله إلى الشريحة الأولى وفقًا للمعلومات المقدمة من شركة الكهرباء، تتيح هذه الشريحة دعم استهلاك يصل إلى 100 كيلو واط، مما يساعد في الحفاظ على استقرار استهلاك الكهرباء.

حل مشكلة عدم رجوع العداد

في حالة عدم عودة العداد إلى الشريحة الأولى في بداية الشهر، يمكن أن يكون السبب في ذلك هو عدم ضبط العداد بشكل صحيح من حيث الوقت والتاريخ، ولحل هذه المشكلة ينصح بضبط التوقيت الصحيح للعداد بدقة، وفي حال استمرار المشكلة يجب على المستهلكين شحن الكارت في الفترة القادمة وضبط جميع المعلومات بشكل صحيح لتجنب الانتقال إلى الشرائح ذات التكلفة الكبيرة وزيادة الاستهلاك.

المساهمة في تحقيق الاستدامة

هذه الإجراءات تهدف إلى دعم المستهلكين في المساهمة في الحفاظ على استدامة استهلاك الكهرباء وتقليل الضغط على الشبكة الكهربائية، بالالتزام بالتوجيهات المقدمة من قبل الشركة القابضة للكهرباء، يمكن للمستهلكين تحقيق توفير كبير في تكاليف الطاقة والمساهمة في الحفاظ على البيئة.