هنسيح في الحر..”.. موعد نهاية الموجة الحارة في مصر 2023 هيئة الأرصاد تعلن

شهدت البلاد خلال الساعات الماضية موجة حارة شديدة تأثرت بها العديد من المدن والمحافظات في جميع أنحاء الجمهورية، وهذا دفع الكثيرون إلى الاستفسار عن متى ستنتهي هذه الموجة الحارة، وقامت الهيئة العامة للأرصاد الجوية بتوضيح الموعد المتوقع لانكسار هذه الموجة الحارة، وهذا ما سوف نوضحه لكم من خلال هذا المقال.

موعد نهاية الموجة الحارة

وفقًا لتصريحات الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي في هيئة الأرصاد الجوية، فإن الموجة الحارة ستبدأ في الانكسار اليوم السبت الموافق 9 سبتمبر، ومن المتوقع أن تستمر هذه الموجة حتى منتصف الأسبوع الجاري.

تحسن التوقعات الجوية

ستشهد البلاد تحسنًا تدريجيًا في درجات الحرارة مع نهاية الموجة الحارة، ومن المتوقع أن تبدأ درجات الحرارة في الانخفاض تدريجيًا خلال الأيام القليلة القادمة وفقاً لما أعلنته الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي في هيئة الأرصاد الجوية.

حالة الطقس اليوم

وبالنظر إلى حالة الطقس اليوم وفقًا لتصريحات الأرصاد، ستشهد بعض المناطق طقسًا شديد الحرارة نهارًا، بما في ذلك القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، بينما ستكون الحرارة معتدلة إلى حارة على السواحل الشمالية، وستكون درجات الحرارة أكثر اعتدالًا شمالًا حتى شمال الصعيد، وقد تكون مائلة للحرارة في جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

درجات الحرارة اليوم السبت 9 سبتمبر