“أخيراً هنرجع الساعة تاني 60 دقيقة”.. موعد انتهاء التوقيت الصيفي 2023 في مصر مجلس الوزارة يوضح

مع اقتراب فصل الصيف يشغل الكثيرون في مصر موعد انتهاء تطبيق التوقيت الصيفي لعام 2023، وينص على أن ينتهي التوقيت الصيفي في مصر في يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر الموافق 26/10/2023 الساعة (23:59)، بعد هذا الموعد سيبدأ التوقيت الشتوي في يوم 27 أكتوبر، حيث ستتم تأخير الساعة 60 دقيقة إلى الوراء.

موعد انتهاء التوقيت الصيفي 2023

تم تطبيق التوقيت الصيفي في مصر ابتداءً من يوم الجمعة 28-4-2023، وقرر مجلس الوزراء اتخاذ هذا الإجراء بهدف توفير مصادر الطاقة مثل الكهرباء والبنزين والسولار والغاز، وتتضمن عملية التوقيت الصيفي تقديم الساعة 60 دقيقة إلى الأمام.

الغاية من التوقيت الصيفي

يطبق التوقيت الصيفي في العديد من البلدان لزيادة فترات النهار الاستفادة منها بشكل أفضل خلال فصل الصيف، هذا يساعد في توفير الطاقة وتقليل استهلاك الموارد، ويعود ذلك إلى ازدياد ساعات النهار في فصلي الربيع والصيف وتقلصها في فصلي الخريف والشتاء بسبب ميل محور دوران الكرة الأرضية.

تأثير التوقيت الصيفي على الصحة

توقيت التغيير من صيفي إلى شتوي والعكس يمكن أن يؤثر على الصحة، يحتاج الجسم إلى وقت للتكيف مع هذه التغييرات وضبط التغيرات الهرمونية بالتالي يعاني الأفراد من أعراض مثل الأرق وقلة النوم لعدة أيام بعد تغيير التوقيت، كما يؤثر التوقيت الصيفي أيضًا على التوازن الغذائي ونسبة السموم في الجسم.

إلغاء التوقيت الصيفي في مصر

تم إلغاء التوقيت الصيفي في مصر ما بين عامي 2015 و2016، ثم عاد للعمل به بعد غياب دام أكثر من 7 سنوات في إبريل من العام الحالي، ومن المقرر أن يتم إلغاء التوقيت الصيفي في شهر أكتوبر، حيث سيعود التوقيت الشتوي من جديد بتأخير الساعة 60 دقيقة كاملة.

مواعيد غلق المحلات بالتوقيت الصيفي

خلال فترة التوقيت الصيفي في مصر، تكون هناك مواعيد محددة لغلق المحلات التجارية والمطاعم والكافيهات، ويسمح بفتح جميع المحال التجارية والمولات التجارية (باستثناء المطاعم والكافيهات والبازارات المنظمة) من الساعة 7 صباحًا حتى الساعة 11 مساءً، وفي أيام الخميس والجمعة وأيام الإجازات والأعياد الرسمية، يمكن زيادة التوقيت للمحال التجارية حتى الساعة 12 منتصف الليل.

بالنسبة للمطاعم والكافيهات والبازارات، يمكن فتحها يوميًا من الساعة 5 صباحًا حتى الساعة 1 صباحًا.

أما بالنسبة لورش الأعمال الحرفية داخل الكتلة السكنية، فتكون مواعيد فتحها يوميًا من الساعة 8 صباحًا حتى الساعة 7 مساءً.