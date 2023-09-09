جهز ورقك بسرعة تقسيط 30 سنة”.. حجز شقق سكن لكل المصريين 5 الجديد 3 غرف بمساحة 90 مترًا تشطيب كامل

أعلنت مي عبدالحميد الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري عن إعلان مهم بشأن شقق الإسكان الاجتماعي المخصصة لمحدودي الدخل في مصر، يأتي هذا الإعلان كجزء من جهود الحكومة المصرية لتوفير الإسكان الميسر والمعقول الثمن لجميع المواطنين، فيما يلي سوف نتعرف على كافة التفاصيل عن مشروع شقق سكن لكل المصريين 5.

حجز شقق سكن لكل المصريين 5

الفئات المستحقة :

الأفراد الذين قدموا طلبات في المبادرة السابقة “سكن لكل المصريين 4”.

المتقدمين في المرحلة الرابعة من المبادرة.

الفئات المحددة وفقًا للقانون.

الأشخاص الذين لم يحصلوا على وحدة سكنية من قبل ويستوفون متطلبات المشروع.

اسعار شقق سكن لكل المصريين 5

الأسعار وأنظمة السداد :

تم تحديد الأسعار حسب المدينة، وتتراوح بين 350 ألف و430 ألف جنيه مصري.

تقدم خيارات للسداد تمتد حتى 20 عامًا، مما يسهل على المواطنين تحمل التكاليف بشكل مريح.

هناك مجموعة متنوعة من وحدات السكن المتاحة، بمساحات تتراوح بين 75 و90 مترًا مربعًا.

من المتوقع تسليم الوحدات في غضون فترة لا تزيد عن 18 شهرًا من تاريخ التخصيص.

إقبال كبير في أكتوبر الجديدة

مدينة أكتوبر الجديدة شهدت إقبالًا هائلاً حيث تقدم أكثر من 95 ألف مواطن للحصول على ما يقرب من 13 ألف وحدة سكنية حيث يعمل صندوق الإسكان الاجتماعي على معالجة هذا الإقبال الكبير وضمان تلبية احتياجات المتقدمين حتى لو كان عددهم أكبر من الوحدات المعلنة.

وسيتم الإعلان قريبًا عن شروط جديدة للمتقدمين من خارج الأولوية، مما سيمكنهم من الحصول على وحدات إضافية لتلبية احتياجاتهم.

أسعار الوحدات