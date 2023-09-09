“يا الدفع يا الحبس”.. صدمة غير متوقع لأصحاب العقارات.. السجن عامين وغرامة 200 ألف جنيه.. تطورات جديدة حول التصالح في مخالفات البناء.. ألحق نفسك وتصالح في الحال

بدأ الكثير من المواطنين في مختلف المحافظات، القيام بالبناء والتشريع بعمليات البناء المختلفة على الأراضي الزراعية، من أجل توفير وحدات سكنية جديدة والعمل على الانتهاء من وحداتهم العقارية، وذلك ضمن صدور القانون الجديد الذي جاء في متضمنه حالات إيقاف البناء لمدة تصل إلى عامين، كما ينص القانون الجديد على أن المجلس الأعلى للتخطيط وكذلك التنمية العمرانية، لديه حق اتخاذ قرار بوقف البناء لمدة تصل إلى 6 أشهر وفقًا على القرار الصادر من وزارة التنمية المحلية.

تطورات هامة بشأن مخالفات البناء في الأراضي الزراعية

وضمن القرار المتخذ، فإن البناء على الأراضي الزراعية، يتضمن عقوبات حازمة من بينها السجن لمدة تصل إلى عامين، وكذلك غرامة مالية تبلغ نحو 200 ألف جنيه مخالفة لما تم التشريع بالبناء في الأماكن الغير مخصصة لذلك، هذا وقد منح مشروع قانون البناء كذلك إعطاء فرصة للراغبين بالبناء في الأماكن العمرانية، في سبيل تخفيف العبء العمراني أو السكني في مختلف أنحاء المحافظات.

رسوم البناء الجديد 2023

وفقًا لما نص عليه قانون البناء الجديد، فإن الرسوم المتطلبة جاءت كما يلي:-