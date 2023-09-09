“أملي جراكنك يا ست هانم”.. قطع المياه عن هذه المناطق إلى الساعة 8 مساءً اليوم

كشفت شركة مياه الشرب والصرف الصحي داخل محافظة أسوان عن قطع المياه اليوم السبت الموافق 9 سبتمبر 2023 في عدة مناطق داخل المحافظة، من أجل العمل على صيانة خطوط المياه والصرف الصحي، والعمل على تطويرها، فضلاً عن أن ذلك يكون بشكل دوري من أجل عدم وجود أي عُطلة وقت الاستعمال، وهي ما تعمل عليه جميع الشركات على مستوى المحافظات.

أماكن قطع المياه اليوم

وأكدت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في أسوان، أن انقطاع المياه عن هذه المناطق يكون من الساعة 8 صباحًا إلى الساعة 8 مساءً أي بما يُعادل نحو 12 ساعة، من أجل القيام بأعمال الصيانة الدورية المختلفة، وتضم المناطق التي يتم قطع المياه فيها “بنبان بحري، المنصورية الجديدة، بنبان الجديدة” لذلك دعت الشركة جميع السكان بأخذ الحذر من الانقطاع والاستعداد التام عند وقت انقطاع المياه بتوفير الكميات اللازمة إلى أن يتم الانتهاء من أعمال الصيانة.

تنويه من شركة المياه

حذرت شركة مياه الشرب والصرف الصحي داخل محافظة أسوان، جميع المواطنين والسكان والجهات المستعملة للمياه بتوفير جميع الاحتياجات اللازمة من مياه الشرب على مدار المدة المذكورة لعملية الانقطاع، إضافة إلى أنه عند الانتهاء من أعمال الصيانة يتم ضخ المياه مرة أخرى، وفي حالة وجود مشاكل أو عقبات تواجه السكان يجب الإبلاغ عبر الخط الساخن المتمثل في “125” من أجل القيام الشركة بعمل كل ما هو لازم اتجاه ذلك، حتى لا يكون هناك أدنى أزمات تواجه السكان خاصة خلال فترة الانقطاع.