اسماء المشمولين فى الرعاية الاجتماعية بالعراق 2023 كشوفات بي دي اف  ... موقع وزارة العمل العراقية ومنصة مظلتي

يشغل الكثير من الاسر العراقية موضوع الإعلان عن أسماء الرعاية الاجتماعية في العراق، حيث صرحت الوزارة عن انه سيتم الإعلان عن الأسماء في كشوفات المستفيدين من الدفعة الخامسة وذلك عبر الدخول على منصة مظلتي ومن خلال مقالنا سنتعرف على أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية بالعراق 2023.

اسماء المشمولين فى الرعاية الاجتماعية بالعراق 2023

تعتبر هي مبادرة من الحكومة العراقية وتعمل على مساعدة الأسر المحتاجة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة ولكن لابد من توافر بعض من الشروط والمعايير للحصول على دعم الرعاية الاجتماعية ومنها.

أن يكون المتقدم من الجنسية العراقية.

كما انه يجب ان يكون لدى المتقدم عائلة تتكون على الأقل من أربعة أفراد.

ان يكون عمر المتقدم أكبر من 18 عامًا للرجال ولا يتعدى عمر 60 عامًا.

اما عن عمر السيدات لا يقل العمر عن 15 عامًا ولا يزيد عن 55 عامًا.

يكون المتقدم مسجلًا في سجل الشؤون الاجتماعية مسبقًا.

ان يكون مقيم إقامة دائمة في العراق.

الا يكون لديه أي ممتلكات باسمه.

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كيفية الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية

يمكننا الاستعلام عن أسماء المستفيدين من الرعاية الاجتماعية من خلال هذه الخطوات التالية ومنها.