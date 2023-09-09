رابط tawdif.education.dz المنصة الرقمية توظيف فى الجزائر 2023 عبر موقع وزارة التربية الوطنية

يمكننا التسجيل في المنصة الرقمية في الجزائر 2023-2024والتي تعمل على توفير فرص عمل مثيرة للاهتمام للخريجين الجدد ومن خلال مقالنا سنتعرف على المنصة الرقمية توظيف في الجزائر.

المنصة الرقمية توظيف في الجزائر

واحدة من ضمن ما تقدمها الحكومة وهي من المنصات الإلكترونية والتي تعمل لتوفير فرص العمل للأساتذة المتعاقدين لرغبتهم في العمل مرة اخري في سوق العمل وهناك طريقة التقديم والتوظيف على المنصة الرقمية والتي تم الاعلان عنها من الوزارة.

التسجيل في المنصة الرقمية لتوظيف الأساتذة المتعاقدين في الجزائر 2023-2024

يمكننا التقدم في المنصة الرقمية للتوظيف للأساتذة المتعاقدين في الجزائر، ويتم من خلال الاتي.

الدخول إلى المنصة الرقمية لتوظيف.

تسجيل الدخول لبدء عملية إنشاء حساب جديد.

إنشاء حساب جديد عبر ملء المعلومات المطلوبة.

قراءة جميع الشروط والأحكام المعلنة.

حدد المديرية العامة للتعليم التي تنتمي إليها.

التعرف على تفاصيل المؤهل العلمي الذي حصلت عليه.

إدخال جميع البيانات، انتقل إلى الخطوة التالية.

تأكد من إرفاق جميع الوثائق المطلوبة كما هو محدد من قبل المنصة.

اضغط على زر تسجيل لإرسال طلبك.

ما هي شروط الالتحاق بوظائف الأساتذة 2023 في الجزائر

لابد من توافر مجموعة من المعايير حتى يتم الالتحاق بالوظائف ومنها.