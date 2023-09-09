“رابط مباشر” اسماء الرعاية الاجتماعية في العراق منصة molsa.gov.iqمظلتي

اسماء الرعاية الاجتماعية في العراق، تتزايد عمليات البحث خلال الساعات الأخيرة عن كشوفات اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة، والتي تعد من أهم برامج الدعم التي تقدمه الحكومة العراقية لعدد كبير من الأسر العراقية لمساعدتهم على التغلب على ظروف المعيشة الصعبة والغلاء الذي تعاني منه عدد من الدور العربية، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على اسماء الرعاية الاجتماعية في العراق 2023 .

اسماء الرعاية الاجتماعية في العراق 2023 الوجبة الأخيرة

حيث يهتم عدد كبير من مستفيدي برنامج الرعاية الاجتماعية بالاطلاع على كشوفات اسماء المشولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة، والتي تعد من أكثر ما يتم البحث عنه عدد كبير من الاشخاص في شتى أنحاء المحافظات العراقية، حيث تسعى الحكومة العراقية على مد يد العون والمساعدة لعدد كبير من الأسر محدودي الدخل والغير قادرين على سد احتياجاتهم خاصة مع قدوم العام الدراسي الجديد 2024 وكانت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بالعراق قد أعلنت عن عدد من الشروط الواجب توافرها في الأشخاص الراغبين في الحصول على برنامج الرعاية الاجتماعية، والتي جاءت كالتالي:

شروط التقديم في برنامج الرعاية الاجتماعية

أن يكون المواطن عراقي الجنسية ولا يغادر أراضيها.

ألا يكون مستفيد من أي برنامج دعم آخر.

يجب ألا يقل سن المتقدم من الرجال عن 18 عام ولا يزيد عن 60 عام.

ألا يقل سن المتقدمات من النساء عن 15 عام ولا يزيد عن 55 عام .

ألا يكون المتقدم أو المتقدمه لديه دخل ثابت.

ألا يكون المتقدم عامل في القطاع العام أو الخاص.

رابط استعلام اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية