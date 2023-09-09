“نينوى ظهرت ” الآن رابط استظهار نتائج اعتراضات السادس الإعدادي العراق الدور الأول 2023 عبر موقع نتائجنا

رابط اعتراضات الصف السادس الإعدادي فى العراق ، حيث سيتمكن جميع طلاب محافظة نينوى في العراق من الاطلاع على نتائج الدور الأول لامتحانات الصف السادس الاعدادي لعام 2023 في الفروع العلمي، والاحيائي، والتطبيقي، والادبي، وتم الانتهاء مؤخرًا من عمليات التصحيح والتدقيق للامتحانات في جميع المحافظات بدون استثناء،و أعلن كريم السيد، المسؤول المعني، عن تحديد موعد إعلان نتائج الجولة التحضيرية الأولى السادسة للعام 2023، حيث استغرقت عمليات التصحيح لأكثر من أسبوعين،و يهدف هذا الإجراء إلى التحقق من درجات الطلاب قبل نشرها على موقع النتائج الرسمي للمحافظة وعلى موقع وزارة التربية الوطنية في العراق.

نتائج اعتراضات الصف السادس الإعدادي فى العراق

تم البدء بالفعل في الإعلان عن نتائج الفحص في الفرع الأدبي بمنطقة الكرخ الثانية في محافظة نينوى، وسيتم الإعلان عن نتائج الفروع الأخرى مثل الفروع العلمية والبيولوجية في وقت لاحق. سوف نقوم في هذا المقال بشرح طريقة الاستعلام عن النتائج باستخدام رقم الامتحان واسم الطالب. نتابع معكم لمعرفة كيفية الوصول إلى نتائج الصف السادس الاعدادي للدور الأول في محافظة نينوى.

الاستعلام عن نتائج امتحانات السادس الإعدادي فى العراق

يسر وزارة التربية والتعليم في العراق أن تعلن عن نتائج الصف التحضيري السادس لعام 2023 في محافظة نينوى وجميع المحافظات الأخرى. سيتمكن الطلاب من الاطلاع على نتائجهم في الصف التحضيري السادس في نينوى لعام 2023 وفي جميع المحافظات الأخرى. سنوضح لكم الخطوات التي يمكنكم اتباعها للاطلاع على النتائج على النحو التالي:

1. قم بزيارة موقع وزارة التربية العراق عبر الإنترنت.

2. اختر قسم الخدمات الطلابية أو القسم المشابه المتعلق بالنتائج.

3. ابحث عن خيار “نتائج الصف السادس الاعدادي” وقم بالنقر عليه.

4. ستحتاج إلى إدخال معلوماتك الشخصية مثل الاسم الكامل ورقم الجلوس الخاص بك في الامتحان.

5. بعد إدخال المعلومات المطلوبة، اضغط على زر “إظهار” أو “استعراض” لعرض النتيجة.

6. ستظهر النتيجة على الشاشة ويمكنك استخراجها أو طباعتها للاحتفاظ بها.