تحميل لعبة جراند ثفت أوتو 6 Grand Theft Auto: Vice City من المتجر الرسمي جوجل بلاي

هي تعد من ضمن ألعاب الإثارة والتشويق كما انها تتمتع بأحدث متنوعة و أماكن متجددة وتم القيام بعمل بعض من التحديثات على اللعبة ومن خلال مقالنا سنتعرف على تحميل لعبة جراند ثفت أوتو 6.

تحميل لعبة جراند ثفت أوتو 6

تم اطلاق لعبة GTA Vice City منذ العديد من السنوات وحققت منذ نزولها العديد من الإيرادات وتعد من ضمن اكثر الألعاب تحميلًا وتدور القصة حول مدينة خيالية تسمى فايس سيتي و يوجد في اللعبة العديد من الأحداث حول الجرائم والعصابات والصراعات القوية والذي يقوم بذلك هو تومي فيرسيتي القائد لأكبر العصابات الموجودة في المدينة الذي خرج من السجن واصبح يقوم بالعديد من المهمات الموكلة له من اكبر عصابات فايس سيتي.

مميزات لعبة Grand Theft Auto: Vice City للاندرويد

تتميز اللعبة بانها مجانية بشكل كامل.

يمكننا تحميلها بسهولة من متجر جوجل بلاي فقط التابع لشركة جوجل 4.2 من 5.

اللعبة تلائم جميع الأعمر بداية من عمر سبعة عشر عام.

تم تحديث اللعبة بشكل دائم لحل المشكلات.

مصممة على أعلى تقنيات الجرافيكس و الصور.

إمكانية تنزيلها على جميع أجهزة الهواتف المحمول.

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كيفية تنزيل لعبة جراند ثفت اوتو فايس

يمكنك تثبيت الملفات من الدخول على الملفات على جهازك.

و هكذا تصبح اللعبة جاهزة لبدأ مغامرتك والدخول على جوجل والبحث عنه إلى ان يظهر لك العديد من المواقع التي يمكنك اختيار إحداها للدخول عليها.