رابط الاستعلام عن نتائج الشامل 2023 بالاسماء bau.edu.jo موقع جامعة البلقاء الاردن

رابط الاستعلام عن نتائج الشامل 2023 بالاسماء، يبحث عدد كبير من الاشخاص عن رابط الاستعلام عن نتائج الشامل 2023 ، وذلك بعد أن تم الإعلان عن نتائج الشامل الاردني للدورة الصيفية في جامعة البلقاء وذلك تحت رعاية وزارة التعليم العاي في الاردن، حيث صرح الدكتور” أحمد العجلوني” الذي يشغل منصب رئيس جامعة البلقاء أنه من المقرر أن يتم الإعلان عن النتائج بداية من يوم الثلاثاء الموافق 5 سبتمبر 2023 في عدد من المواقع الالكترونية التايع لوزارة التعليم الاردني، وذلك حتى يتمكن الجميع من الإطلاع على النتائج دون الحاجة إلى الخروج من المنزل، وتجنب الازدحام في المكاتب والهيئات الحكومية …

رابط الاستعلام عن نتائج الشامل 2023

حيث يبحث عدد كبير من المواطنين عن رابط الاستعلام عن نتائج الشامل 2023 بالاسماء ، بعد أن أعلنت وزارة التعليم عن رفع النتائج على الموقع الرسمي للوزارة حتى يتمكن الجميع من الإطلاع على النتيجة دون الحاجة إلى الخروج من المنزل أو الذهاب التعرض للازدحام خاصة بعد الأخبار المتداولة بانتشار متحور جديد لفيروس كورونا EG 5، وإليكم خطوات الاستعلام.

الدخول على موقع جامعة البلقاء التطبيقية.

سوف يتم تحويلك إلى الصفحة الرئيسية.

ثم اضغط على نتائج الشامل الدورة الربيعية.

ادخل رقم الجلوس واسم الطالب .

ثم اضغط على أيقونة “بحث”.

خلال دقائق سوف تظهر امامك النتيجة مباشرة.

رابط الاستعلام عن نتائج الشامل 2023 بالاسماء

حيث بدأت الدورة الصيفية الحالية من نتائج الشامل 2023 الورقة الأولى تحديداً في 16 اغسطي 2023 ، وكان موعد الورقة الثانية في 19 اغسطس 2023، والورقة الثالثة تم الإعلان عنها في 22 و 23 اغسطس الماضي، وأشارت وزارة التعليم الاردنية أن نسب النجاح هذا العام تخطت الـ 50.7% تقدم إلى الدورة حوالي 6724 طالب وطالبة، نجح منهم 3359 طالب وطالبة