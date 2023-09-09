تحذيرات وزارة التعليم قبل بداية العام الدراسي الجديد 2023-2024

وجهت وزارة التربية والتعليم عدد من التحذيرات والتنبيهات على الطلاب في جميع المدارس قبل حلول العام الدراسي الجديد 2023-2024 والذي من المقرر أن يبدأ في 30 سبتمبر الجاري، على الرغم من تداول خبر تأجيل الدراسة في مصر للعام الدراسي الجديد 2023 إلا أن وزارة التربية والتعليم قد أكدت أن هذه الأخبار ليست صحيحة وأن الدراسة سوف تبدأ في الموعد الرسمي لها دون تأخير أو تعطيل…

تحذيرات وزارة التعليم قبل بداية العام الدراسي

وكانت وزارة التربية والتعليم أكدت أيضاً على ضرورة الإنتهاء من أعمال الصيانة في جميع المدارس قبل بداية العام الدراسي الجديد، كما شددت الوزارة أيضاً على أنه على أحد المسؤولين عن صيانة المدارس أن يقوم بمتابعة أعمال الصيانة حتى يتمكن من ملاحظة أي شئ مخالف والإبلاغ عنه فوراً وذلك حرصاً على سلامة الطلاب.

مصروفات المدارس الخاصة 2024

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على جميع المدارس الخاصة بإلزام الطلاب بدفع المصروفات المدرسية وفقاً للزيادة المقررة في الموعد المحدد لها،كما كشفت الوزارة عن فئات الشرائح في زيادة مصروفات المدارس الخاصة والدولية التي اعلنت عنها وزارة طبقاً للقرار الوزارى رقم 350 والصادر بشأن تعديل القرار الوزاري 173 لعام 2017 بشأن زيادة المصروفات المدرسية السنوية للمدارس الخاصة عربي ولغات على أن تكون نسبة الزيادة للمصرفات كالتالي: