متي يتم صرف تعويضات هدد جدة 1445 وطريقة الحصول على التعويض

يعد مشروع هدد جدة 1445 من أهم المشروعات التي توضح جهود الأمانة العامة داخل مدينة جدة للقضاء على العشوائيات، كما أنه يُعد من الأهداف التي تسعى الحكومة السعودية تحقيقها في ظل الرؤية المستقبلية للمملكة في هذا العام، ويتساءل الكثير عن موعد صرف التعويضات للمتضررين من العدد وطريقة الحصول عليها، وفيما يلي سوف نوضح لكم كل التفاصيل الخاصة بتعويضات العدد في السطور التالية.

موعد صرف تعويضات هدد جدة

يتم صرف التعويضات الخاصة بمشروع الهدد في جدة للمتضررين شهريًا، حيث يتم إيداع التعويض في حساب كل متضرر مباشرةً عند نهاية كل شهر هجري وبعد الإيداع يمكن للمستفيدين سحب الأموال من أي صراف آلي.

المستندات المطلوبة للحصول على تعويضات هدد جدة

لجنة الأحياء العشوائية التابعة للمملكة العربية السعودية أعلنت عن بعض المستندات الضرورية الواجب توافرها للحصول على تعويضات ناتجة عن مشروع العدد في جدة، وفيما يلي سوف نوضح لكم تلك الأوراق:

يشترط أولًا تقديم الرقم الخاص بإثبات الإخلاء الذي حصل عليه المتضرر خلال تركه للمبني.

يجب تقديم نسخة مصورة من مستند إثبات ملكية العقار للمتضرر الحاصل على تعويض وآخر فاتورة كهرباء أو مياه.

نسخة مصورة من بطاقة الهوية الشخصية للمالك ونسخة من الوكالة الشرعية للوكيل.

تقديم صورة فوتوغرافية واضحة للمبنى.

تقديم كل البيانات الشخصية الخاصة بمالك العقار.

تقديم رقم الحساب البنكي للمستفيد لكي يتم تحويل مبلغ التعويض عليه.

طريقة الحصول على تعويضات هدد جدة

لكي يتمكن المتضررين من الحصول على التعويضات الخاصة بمشروع هدد جدة يجب إتباع الخطوات الآتية:

الدخول أولًا إلى الموقع الإلكتروني الخاص بأمانة جدة وتسجيل الدخول عن طريق النفاذ الوطني.

إدخال اسم المستخدم رمز المرور ورمز التحقيق.

الضغط على خيار تطوير المناطق العشوائية ثم الضغط على تعويض إزالة المناطق العشوائية.

الضغط على إنشاء طلب تعويض وتحديد المنطقة التي تم إزالة العقار منها.

كتابة كل البيانات المطلوبة بشكل صحيح وإرفاق المستندات والوثائق والصكوك الشرعية.

تقدم اللجنة المختصة بفحص طلب التعويض لقدير الضرر وقيمة التعويض المناسب لذلك الضرر.

يتم تحويل طلب الحصول على تعويض إلى هيئة العقارات في جدة المسؤولة عن صرف التعويضات الناتجة عن إزالة المناطق العشوائية.

ما هي المناطق العشوائية التي سيتم إزالتها في جدة؟

تسأل عدد كبير مؤخرًا من سكان مدينة جدة عن المناطق التي سيتم إزالتها ضمن مشروع هدد جدة، وقد أعلنت الجهة المختصة عن أسماء المناطق والأحياء المستهدفة للإزالة في إطار تطوير المدينة لأنها تبدو أقل من المناطق المجاورة لها من حيث الشكل، وسوف نوضح لكم تلك المناطق بالتفصيل: