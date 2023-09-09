صرف منحة 1000 جنيه” لاصحاب هذة البطاقات الشخصية منحة من البريد المصري حقيقة ولا خيال هيئة البريد توضح

هيئة البريد هي مؤسسة حكومية أو منظمة تقوم بدور رئيسي في توصيل البريد والخدمات البريدية للمواطنين والشركات، تشمل مهام هيئة البريد توزيع الرسائل والطرود وتوفير خدمات البريد السريع، وفتح حسابات بريدية، وتوفير خدمات تقديم الطلبات عبر البريد، والتعامل مع الخدمات المالية كالتحويلات البريدية والشيكات، تلعب هذه الهيئات دورًا حيويًا في تمكين التواصل والتوصيل الفعال بين الأفراد والمؤسسات داخل الدولة وخارجها.

حقيقة منحة البريد المصري

تواجهنا في الآونة الأخيرة استمرار تداول الشائعات بشكل واسع، وقام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالكشف عن حقيقة ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الإجتماعي، تلك الشائعات تعلقت بوجود روابط إلكترونية تنسب للبريد المصري، وقد زعمت أنها تقدم مكافأة بقيمة 1000 جنيه لحاملي بعض بطاقات الرقم القومي، ومن خلال بيان صادر عن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، تم نفي هذا الأمر وتأكيد عدم صحة تلك الشائعات.

منحة 1000 جنيه لكل مواطن

بعد التواصل مع الهيئة القومية للبريد، تم تأكيد أن الروابط الإلكترونية المنسوبة للبريد المصري والتي زعمت منح مكافأة بقيمة 1000 جنيه لحاملي بعض بطاقات الرقم القومي هي مزيفة وغير صحيحة، ولا يوجد أي مكافأة بهذا القيمة مخصصة لحاملي البطاقات، ولا علاقة لهيئة البريد بتلك الروابط المزيفة أو بالمكافآت الوهمية التي تم ترويجها، يتم نشر جميع الإعلانات والأخبار الرسمية للهيئة عبر قنوات الإتصال الخاصة بها أو من خلال التواصل المباشر معها عبر الخط الساخن 16789، كما يُحذر المواطنين بشدة من الوقوع في فخ تلك الروابط المزيفة، التي تستهدف استغلال بياناتهم الشخصية، وسيتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية ضد مروجي هذه الروابط الوهمية.

وتوجه المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بنداء إلى جميع وسائل الإعلام ومستخدمي مواقع التواصل الإجتماعي بضرورة التحقق من دقة وموضوعية المعلومات التي يتم نشرها ونقلها، والتواصل مع الجهات المعنية للتحقق من صحة الأخبار قبل نشرها، وشجع المواطنون على الإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات غير صحيحة عبر وسائل التواصل المتاحة مثل الواتس آب على الأرقام (01155508688 – 01155508851) وذلك على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، أو من خلال البريد الإلكتروني ([email protected]).