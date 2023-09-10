تاخير الساعة 60 دقيقة”.. إلغاء التوقيت الصيفي نهائيا خلال ايام وبداية التوقيت الشتوي مجلس الوزارة يوضح

مع اقتراب حلول فصل الخريف وانخفاض درجات الحرارة، سيتم انتهاء التوقيت الصيفي في مصر وبدء التوقيت الشتوي يوم الخميس الموافق 26 أكتوبر 2023، وستتغير الساعة بحيث يتم تأخير عقارب الساعة بمدة ساعة واحدة عند منتصف الليل ليتم الإنتقال إلى التوقيت الشتوي، وسيستمر التوقيت الشتوي حتى يتم تفعيل التوقيت الصيفي مرة أخرى.

موعد انتهاء التوقيت الصيفي في مصر

تم بدء تطبيق التوقيت الصيفي في مصر في الجمعة الأخيرة من شهر أبريل، حيث قام المواطنون بتقديم ساعاتهم بمقدار 60 دقيقة، وسيستمر العمل بالتوقيت الصيفي حتى نهاية شهر أكتوبر المقبل، وبعد ذلك سيتم تطبيق التوقيت الشتوي بتأخير الساعة بساعة واحدة، يمتد تنفيذ التوقيت الصيفي في مصر لمدة 6 أشهر كاملة، يهدف تطبيق التوقيت الصيفي إلى توفير مصادر الطاقة المختلفة مثل الكهرباء والبنزين والسولار والغاز، وكذلك المواد البترولية والغاز، وذلك ضمن سعي الحكومة لتحقيق ترشيد استهلاك الطاقة وتوفير الموارد الوطنية.

موعد بداية التوقيت الشتوي في مصر

موعد نهاية التوقيت الصيفي في مصر في 26 أكتوبر المقبل عند الساعة 23:59، حيث سيتم تأخير الساعة إلى الساعة الثانية عشر منتصف الليل يوم الجمعة وبذلك يبدأ العمل بالتوقيت الشتوي في 27 أكتوبر 2023، وقد تقرر بدء تنفيذ التوقيت الصيفي في آخر جمعة من شهر إبريل، وسيستمر حتى آخر خميس من شهر أكتوبر، من الجدير بالذكر أن موعد انتهاء فصل الصيف في مصر سيكون يوم الجمعة 22 سبتمبر 2023، حيث يبدأ فصل الخريف.

توفير الطاقة من خلال التوقيت الصيفي في مصر

يجب أن نعلم أن توقيت الصيف والتوقيت الشتوي هما نظامان يتم تطبيقهما سنويًا وفقًا للقانون في العديد من البلدان، ومن بينها مصر، ينص قانون التوقيت الصيفي في مصر على أنه اعتبارًا من الجمعة الأخيرة من شهر أبريل وحتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر من كل عام، يجب تقديم الساعة بمقدار ستين دقيقة، هذا الإجراء يهدف إلى ترشيد استهلاك الطاقة وتوفير المزيد منها، خصوصًا في الدول التي تواجه أزمات في مجال الكهرباء والطاقة.

هناك العديد من الدول في جميع أنحاء العالم تعتمد نظام التوقيت الصيفي والتوقيت الشتوي بما في ذلك الولايات المتحدة وأوروبا، تلك الدول تستفيد من هذا النظام لتحقيق توفير في استهلاك الكهرباء وتعزيز الإستدامة البيئية، وبالنسبة لمصر، فإن تطبيق نظام التوقيت الصيفي يعد جزءًا من استراتيجية الحكومة للتعامل مع تحديات استهلاك الكهرباء وتقليل الإعتماد على الطاقة الكهربائية خلال الأشهر الصيفية، بمجرد انتهاء فصل الصيف، سيتم العودة إلى التوقيت الشتوي بتأخير الساعة مدة 60 دقيقة، وهذا سيكون في 27 أكتوبر 2023.