مش هتدفع فاتورة الأرضي تاني”.. المصرية للاتصالات تعلن 4 فئات معافين من دفع فاتورة التليفون الأرضي يبختك لو انت منهم

يعد سداد فاتورة التليفون الأرضي والإنترنت في الوقت المحدد أمرًا ضروريًا للعديد من المواطنين، حيث يسعون جاهدين لتجنب الغرامات المفروضة في حالة التأخير عن الدفع، بالإضافة إلى ذلك هناك فئات معينة من المواطنين تعفى من دفع فواتير الهاتف الأرضي في مصر، هذه الفئات تستفيد من هذا الإعفاء لتخفيف العبء المالي عنهم وتحسين جودة حياتهم.

استعلام عن فاتورة التليفون الارضي 2023

للإستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي في مصر 2023، يمكن للمشتركين اتباع الخطوات التالية بسهولة:

• زيارة الموقع الرسمي لشركة المصرية للإتصالات.

• اضغط على الإستعلام عن فاتورة الخط الأرضي.

• ستُطلب منكم إدخال كود المحافظة ورقم الخط الأرضي الخاص بكم.

• بعد إدخال البيانات بشكل صحيح، ستتمكنون من عرض فواتير التليفون الأرضي الحالية الخاصة بكم.

طرق دفع فاتورة الهاتف الأرضي لعام 2023

هذه الأماكن والخدمات تهدف إلى تسهيل عملية دفع فواتير التليفون الأرضي وجعلها أكثر ملاءمة للمشتركين:

سنترالات الشركة المصرية للاتصالات.

خدمة فوري.

خدمة فودافون كاش.

خدمات سداد ومصارى.

مكاتب البريد المصري.

ماكينات ATM التابعة لبنكي الأهلي المصري وبنك CIB.

خدماتي وأمان وممكن وBee.

الفئات المعفاة من دفع فاتورة الهاتف الأرضي

كبار السن الذين تجاوزوا سن 60 عامًا.

ذوي الإحتياجات الخاصة.

أصحاب الدخل المحدود.

المتقاعدين.

موعد سداد فاتورة الأرضي

يجب على المستهلكين دفع فاتورة الهاتف الأرضي كل 3 شهور، وعند استلام الفاتورة يتاح للعملاء فترة سماح تستمر حوالي 30 يومًا تقريبًا لسداد الفاتورة دون فرض أي عقوبات، وبعد انتهاء المهلة المسموحة لسداد الفاتورة، إذا لم يتم دفع الفاتورة في الوقت المحدد، يتم تحويل الخط الأرضي إلى وضع استقبال المكالمات فقط، ولا يمكن استخدامه لإجراء المكالمات الصادرة حتى يتم سداد الفاتورة المتأخرة، وإذا تأخر المشترك في سداد فاتورة التليفون الأرضي، يتم فرض غرامة مالية على المبلغ المتأخر، وذلك حسب السياسة المعتمدة من قبل الشركة المصرية للاتصالات.

طريقة سداد فاتورة الأرضي عن طريق خدمات فوري