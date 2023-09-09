نتائج اعتراضات السادس الإعدادي 2023 موقع نتائجنا results.mlazemna

نتائج اعتراضات السادس الإعدادي 2023 موقع نتائجنا، أعلنت وزارة التعليم العراقية عن الإنتهاء من مراجعة طلبات الاعتراضات التي تقدم بها طلاب السادس الاعدادي بعد ظهور النتيجة مباشرة، وخلال الساعات الأخيرة بدأت عمليات البحث تتزايد عن رابط نتائج اعتراضات السادس الاعدادي 2023.

نتائج اعتراضات السادس الإعدادي 2023

حيث صرح مصدر مسؤول بوزارة التعليم العراقية أن الوزارة تلقت عدد كبير من طلبات الاعتراضات على نتائج السادس الاعدادي ، وعلى الفور بدأت الوزارة في فرز الطلبات المقدمة ومراجعتها حتى تتأكد أن كل طالب حصل على الدرجات المستحقة دون نقصان أو زيادة، وأكد المصدر إلى أن رسوم الاعتراض هذا العام كانت 3000 دينار عراقي، وأكد أن الوزارة كانت مهتمة بتحقيق العدل بين الطلاب كونها مرحلة مهمة في عمر الطالب وقد يحتاج فيها إلى درجة سوف تكون بالنسبة له فارق كبير يمكن من خلاله أن يضيع مجهود عام بأكمله.

نتيجة الاعتراضات عبر موقع نتائجنا 2023

حيث أعلنت وزارة التعليم العراقية أن نتائج اعتراضات السادس الاعدادي 2023 أصبحت متاحة أمام الطلاب على الموقع الرسمي لوزارة التعليم العراقية أو من خلال موقع نتائجنا على الإنترنت، وذلك تيسيراً على الطلاب وأولياء الأمور وتجنب الخروج والذهاب إلى المدارس خاصة بعد انتشار خبر ظهور متحور جديد لفيروس كورونا المستجد، وإليكم خطوات الاستعلام ….