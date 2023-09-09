الفرحة مش سايعة الطلاب”.. تأجيل الدراسة 2023 في مصر بالمدارس والجامعات بسبب متحور EG5 وزارة التربية والتعليم والتعليم تحسم الجدل

وردت خلال الساعات القليلة السابقة عدة أخبار نحو تأجيل الدراسة 2023 هذا العام وذلك بسبب ظهور عدد من الحالات المصابة بمتحور فيروس كوفيد 19، لهذا يرغب العديد من طلاب المراحل التعليمية وأولياء أمورهم معرفة حقيقة هذا الخبر، لهذا في ذلك المقال سوف نتعرف على حقيقة هذا الخبر، إلى جانب بعض المعلومات الأخرى.

تأجيل الدراسة 2023 في مصر

انتشر الأيام السابقة على مواقع التواصل الاجتماعي خبر تاجيل الدراسه في الكثير من بلاد العالم والتي من بينها جمهورية مصر العربية وذلك بسبب ظهور متحور فيروس كورونا، لهذا قامت وزارة التربية والتعليم المصرية بالإعلان بأن هذا الخبر ليس صحيحا وأنه ما هو إلا مجرد شائعة يتداولها البعض على الصفحات الالكترونية.

وأوضحت الوزارة أن الدراسة هذا العام سوف تبدأ في موعدها المحدد حسب الخطة الزمنية التي وضعتها الوزارة وهذا لكل من المدارس والجامعات، وأشارت الوزارة أنه يجب على الطلاب وأولياء أمورهم عدم الانسياق وراء الشائعات والتحقق من الخبر قبل القيام بتداوله، وأكدت الوزارة أنها سوف تتخذ جميع الاحتياطات التي تضمن عدم إصابة الطلاب بهذا الفيروس.

موعد بدء الدراسة في المدارس والجامعات

قامت وزارة التربية والتعليم بالإعلان عن أن الدراسة سوف تبدأ في كل من المدارس والجامعات يوم 30 من شهر سبتمبر الجاري لعام 2023 ميلادي، وحرصت الوزارة على توفير جميع الاحتياطات اللازمة للحفاظ على سلامة الطلاب من الإصابة بأي ضرر أثناء تواجدهم في المدارس والجامعات، وأشارت الوزارة أنه يجب على الطلاب ارتداء الكمامة وأخذ اللقاح التابع لوزارة الصحة وعدم التواجد في الأماكن المزدحمة من أجل عدم الإصابة.

الخطة الزمنية للعام الدراسي الجديد

يتساءل الكثير من الطلاب وأولياء أمورهم عن الخطة الزمنية التي وضعتها الوزارة للعام الدراسي الجديد، لهذا أعلنت وزارة التربية والتعليم عن الخطة الزمنية للعام الدراسي 2023,2024 والتي تنص على بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول في اليوم الرابع عشر من شهر يناير عام 2024 الذي يوافق يوم الأحد، على أن تنتهي امتحانات الفصل الدراسي الأول يوم الخميس الذي يوافق الخامس والعشرون من شهر يناير عام 2024, على أن تبدأ اجازة نصف العام بعد الانتهاء من امتحانات الفصل الدراسي الأول مباشرة.