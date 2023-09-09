موعد إعلان نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023… وهذه هي الكليات المتاحة

موعد إعلان نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023، أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن الموعد الرسمي للإعلان عن نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023-2024، والتي سوف تكون قبل انتهاء موعد تسجيل رغبات طلاب الدبلومات الفنية على الموقع الرسمي للتنسيق الالكتروني، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على موعد إعلان نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023.

موعد إعلان نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023

حيث يبحث عدد كبير من الطلاب وأولياء الأمور عن موعد إعلان نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023، والتي من المقرر أن تكون قبل انتهاء فترة تسجيل رغبات الطلاب على موقع التنسيق الالكتروني، وأشارت الوزارة إلى أنه من المقرر أن يتم الإعلان عن نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية في جميع التخصصات يومي السبت الموافق 16 سبتمبر والأحد الموافق 17 سبتمبر 2023، ومن المقرر أن يستمر الطلاب في تسجيل رغباتهم حتى يوم الخميس الموافق 14 سبتمبر 2023 بعد أن بدأت في 4 سبتمبر الماضي.

تسجيل الرغبات على موقع التنسيق مع رابط التسجيل 2023