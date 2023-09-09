ملفات كاملة pdf: تنزيل اسماء المشمولين فى الرعاية الاجتماعية بالعراق 2023 بوزارة العمل أو منصة مظلتي

اسماء المشمولين فى الرعاية الاجتماعية، زادت عمليات البحث عن أسماء المستفيدين من الوجبة الجديدة للرعاية الاجتماعية في عام 2023، بعد أن حددت وزارة الشؤون الاجتماعية تاريخ الإعلان عن قوائم المستفيدين من الوجبة الخامسة، يتزايد عدد طلبات الدعم الاجتماعي بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة وارتفاع مستوى المعيشة بسبب ارتفاع سعر الدولار.

اسماء المشمولين فى الرعاية الاجتماعية

في هذا السياق نستعرض التفاصيل حول اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة، وزارة الشؤون الاجتماعية تلقت حوالي 400 ألف طلب من المواطنين العراقيين الذين يطمحون في الاستفادة من هذه الوجبة، تشمل هذه الوجبة تقديم مساعدة مالية للأسر المستحقة، وتوفير فرص عمل للشباب، مع وجود شروط يجب توفرها للقبول في برنامج الرعاية الاجتماعية.

كشوفات تحميل اسماء الرعاية الاجتماعية pdf

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