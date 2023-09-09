“خلي الشعب يفرح” زيادة 100 جنيه على بطاقة التموين في أكتوبر 2023 لهذه الفئات

زيادة 100 جنيه على بطاقة التموين في أكتوبر 2023، خبر انتشر خلال الأيام الماضية ليحدث حالة من الجدل ما بين حقيقة وجدال ، إلا أن وزارة التموين والتجارة الداخلية حسمت الأمر وأكدت أن الوزارة سوف تقوم بفتح باب التقديم على زيادة 100 جنيه على بطاقة التموين لعدد من الفئات، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على رابط التقديم والفئات المستحقة للزيادة ….

زيادة 100 جنيه على بطاقة التموين في أكتوبر 2023

وأكد الدكتور “علي المصيلحي” الذي يشغل منصب وزير التموين والتجارة الداخلية أن الوزارة سوف تعلن خلال الأيام المقبلة عن فتح باب التقديم على زيادة 100 جنيه على بطاقة التموين لعدد من الفئات المستحقة، وذلك لمساعدتهم على التغلب على ظروف المعيشة الصعبة والغلاء الذي تعاني منه عدد من الدول العربية.

وأكد المصيلحي على أن الوزارة تعمل بكل جهدها حتى تتمكن من مساعدة عدد كبير من الأسر الفقيرة ومحدودي الدخل، خاصة وسط الظروف الصعبة التي قد يعاني منها الكثير وتزامناً مع حلول العام الدراسي الجديد 2024، وأشار إلى ان الزيادة سوف تكون لعدد من الفئات المستحقة وهي:

الفئات المستحقة لزيادة بطاقة التموين

الأرامل والمطلقات.

زوجات الشهداء .

حاملي بطاقة الخدمات المتكاملة.

المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة.

أصحاب المعاشات الأقل من 2000 جنيه.

رابط مصر الرقمية

وأكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن أنه من المقرر أن يتم الإنتهاء من تحديث منصة مصر الرقمية حتى يتم استقبال طلبات التقديم، وذلك من خلال اتباع الخطوات الآتية: