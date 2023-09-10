تنسيق الجامعات الأهلية 2023 || 80% لكلية الطب و68% للهندسة و70% للصيدلة

تنسيق الجامعات الأهلية هو الخيار التالي لدى الكثير من الطلبة الذين لم يتمكنوا من الالتحاق بتنسيق مراحل الثانوية العامة، فقد صرحت وزارة التربية والتعليم بإمكانية تقديم هؤلاء الطلاب في الجامعات الأهلية بالتخصصات المختلفة بها بدءاً من 15 من شهر أغسطس الماضي، وسنقدم الدرجات المطلوبة للالتحاق بتنسيق هذه الجامعات.

تنسيق الجامعات الأهلية 2023



جاء تنسيق الجامعات الأهلية بحسب وزارة التربية والتعليم في عدد من الجامعات الأهلية، والجامعات الخاصة المتواجدة على مستوى الجمهورية على النحو الآتي:

يبدأ القبول في كلية الصيدلة بالجامعات الأهلية من 72%.

يبدأ القبول في كلية الصيدلة جامعة الجلالة من 71%.

درجة القبول في كلية الطب بجامعة النيل الأهلية، والمنصورة الجديدة 80%.

درجة القبول في كلية الطب بجامعة العلمين الدولية وجامعة الجلالة 77%.

درجة القبول بكلية الطب جامعة الملك سلمان، وجامعة شرق بورسعيد هي 75%.

الحد الأدنى للتنسيق في جامعة سيناء وجامعة الإسماعيلية الجديدة كلية الطب هي 74%.

الحد الأدنى للتنسيق في كلية الهندسة بجامعة العلمين الدولية، وجامعة الجلالة هو 66%.

الحد الأدنى للتنسيق في كلية الحاسب الآلي وعلومه بجامعة العلمين الدولية وجامعة الجلالة هو 61%.

يبدأ القبول في جامعة سيناء بفروعها المختلفة في كلية الحاسب الآلي وعلومه من 60%.

درجة القبول في جامعة شرق بورسعيد لكلية علوم الحاسب هو 60%.

درجة القبول في كلية الحاسب الآلي وعلومه جامعة الإسماعيلية الجديدة هي 60%.

تنسيق جامعة الجلالة الأهلية

تعد جامعة الجلالة واحدة من بين أشهر الجامعات الأهلية في مصر اما حول معدلات التنسيق بها جاءت كالآتي: