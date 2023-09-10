بشرة جديدة للموظفين.. نشر جدول مواعيد أجازات الموظفين في شهر سبتمبر 2023

مواعيد اجازات الموظفين في شهر سبتمبر ينتظرها قطاع كبير من موظفي الدولة مع حلول شهر سبتمبر، سواء العاملين في القطاعات العامة أو الخاصة، وذلك لإحصاء فترة الإجازات ومحاولة استغلالها قبل بدء الدراسة، وقد وجدنا أن شهر سبتمبر 2023 يحتوي على العديد من الإجازات.

مواعيد اجازات الموظفين في شهر سبتمبر

من أهم الاجازات التي يشتمل عليها شهر سبتمبر هي اجازة المولد النبوي الشريف، وهي موافقة ليوم السابع والعشرين من شهر سبتمبر 12 من شهر ربيع الأول 1445، أي تفصلنا عدة أيام عن موعد هذه الإجازة التي من المنتظر أن تُرحل إلى يوم 28 من الشهر لأنه اليوم الموافق ليوم الخميس وحتى يتمكن المواطن من الحصول على عدة أيام من الإجازة المتتالية.

عطلات اسبوعية في شهر سبتمبر

بخلاف عطلة مولد النبي يوجد في شهر سبتمبر عدة عطلات أسبوعية، ومجموعها ثمانية من الأيام، وستأتي هذه الأيام موافقة للأيام التالية:

الثامن والتاسع من سبتمبر وهي إجازة اسبوعية.

الخامس عشر والسادس عشر من سبتمبر موعد الإجازة الأسبوعية يومي الجمعة والسبت.

الثاني والثالث والعشرين من سبتمبر.

الثامن والعشرين بمناسبة المولد النبوي الشريف

التاسع والعشرين والثلاثين من سبتمبر.

يصل عدد أيام الإجازات في شهر سبتمبر إلى تسعة أيام مع إضافة عطلة مولد النبي.

أهم الإجازات المتبقية حتى نهاية العام 203

من الإجازات الرسمية المتبقية حتى نهاية العام 2023 هي إجازة السادس من أكتوبر، وهي ذكرى التحرير الوطني، والتي من المنتظر أن تُرحل إلى يوم 8 من شهر أكتوبر لموافقتها يوم جمعة وهو بالفعل يوم عطلة اسبوعية.