تنزيل pdf”.. نتائج الاعتراضات السادس الاعدادي 2023 الدور الاول لجميع المحافظات عبر موقع نتائجنا وزارة التربية والتعليم العراقية

قام العديد من طلاب وطالبات الصف السادس الاعدادي بكافة محافظات دولة العراق بتقديم اعتراضات على الدور الأول من أجل معرفة صحة النتيجة التي حصلوا عليها، لهذا قامت وزارة التربية والتعليم في دولة العراق هذه الأيام بالإعلان عن نتائج اعتراضات السادس الاعدادي للعام الدراسي 2023، لهذا في ذلك المقال سوف نتعرف على هذه النتائج، إلى جانب عدد من المعلومات الأخرى.

نتائج اعتراضات السادس الاعدادي

يستطيع طلاب وطالبات الصف السادس الاعدادي في جميع مدن دولة العراق معرفة نتائج اعتراضات السادس الاعدادي الدور الاول للعام الدراسي 2023 ميلادي بكل سهولة، وذلك عن طريق اتباع عدد من الخطوات البسيطة، والتي تتمثل في الآتي:

ان يقوم الطالب أو ولي إمرة اولا بالدخول مباشرة إلى موقع رابط نتائجنا عن طريق النقر على هذا الرابط.

أو زيارة الموقع الخاص بوزارة التربية والتعليم العراقية.

الدخول إلى قائمة الخدمات الإلكترونية الخاصة بالطلاب والتي يقوم الموقع بتوفيرها للطلاب.

النقر بعد ذلك على نتائج اعتراضات الصف السادس الإعدادي 2023.

بعد إتمام الخطوات السابقة، سوف يظهر للطالب بصورة مباشرة صفحة تحتوي على جميع الأقسام الأحياء والادبي والتطبيقي.

يحدد الطالب القسم التابع له.

يقوم الطالب أو ولي إمرة بالنقر على كلمة تنزيل التي توجد أمام المحافظة الخاضع لها.

يقوم الطالب بادخال كل من الرقم الامتحاني والاسم بصورة صحيحة.

بعد الانتهاء من الخطوات السابقة، سوف تظهر للطالب نتيجة الاعتراضات على المواد الدراسية في شكل صور.

رابط نتائج اعتراضات الصف السادس الإعدادي

ينتظر طلاب وطالبات الصف السادس الاعدادي بدولة العراق، ان تقوم وزارة التربية والتعليم العراقية الإعلان عن الرابط الإلكتروني الذي يتم خلاله الإعلان عن نتائج اعتراضات الصف السادس الإعدادي، حيث أوضحت الوزارة أن نتيجة الاعتراضات الخاصة بطلاب الصف السادس الاعدادي سوف يتم الإعلان عنها عبر الرابط الاكتروني المرفق بالاعلي .

وأشارت الوزارة أن باب تقديم اعتراضات الصف السادس الاعدادي في كافة محافظات دولة العراق للعام الدراسي 2023 تم فتحه في اليوم الثالث عشر من شهر أغسطس الماضي لعام 2023 ميلادي، حيث أن عملية التقديم لكل من القسمين العلمي والأدبي استمرت لمدة خمسة عشر يوما.