المباني فتحت تاني الكل هيبني”.. شروط البناء الجديدة 2023 في القرى والمدن واهم ألاوراق المطلوبة

يرغب الكثير من المواطنين معرفة شروط البناء الجديدة في كل من القرى والمدن والتي قامت وزارة التنمية المحلية بالتنسيق مع وزارة الإسكان والمحافظات والجهات المختصة بالإعلان عنها، والتي سوف نتحدث عنها في مقالنا هذا، إلى جانب عدد من المعلومات الأخرى.

شروط البناء الجديدة في القرى والمدن

وضعت وزارة التنمية المحلية عدد من الشروط التي يجب أن تتواجد من أجل البناء في القرى والمدن، ومن أهم هذه الشروط ما يلي:

أن يكون ارتفاع العقار وفقا لمساحة الشارع، على أن يكون أقصى أرتفاع وفقا لشروط البناء الجديدة في القرى والمدن دور أرضي و4 أدوار، ويسمح بارتفاع نحو 10 أمتار للمبنى يتكون من دور أرضى وذلك إذا كان عرض الشارع يتراوح من 8 إلى 10 أمتار،كما يسمح بارتفاع المبنى 12 مترًا يتكون من دور أرضى و3 أدوار وذلك في حاله كان عرض الشارع من 10 إلى 12 مترًا، وفي حالة كان عرض الشارع أكثر من 12 مترًا، فإنه يسمح بأن يرتفع المبنى عن 16 مترًا على أن يكون مكونا من دور أرضي و4 أدوار .

عقد شهر عقاري مسجل باسم المالك.

أن يكون البناء على الأرض التي تقل مساحتها عن 175 مترًا يكون نسبة البناء عليها 100% بدون ردود، كما تكون نسبة البناء على المساحات التي تزيد عن ذلك لا تتعدى 75%.

إن يكون الحد الأقصى لمساحة الأرض 4200 متر.

لابد أن يوجد أسفل المبنى جراج للسيارات.

يجب أن لا يقل طول الواجهة عن 8.5 متر.

يشترط أن يكون الاستخدام سكني فقط كما أنه لا يسمح بتغيير نشاط الوحدات السكنية لاستخدام اخر غير السكني.

ألاوراق المطلوبة في شروط البناء الجديدة في القري والمدن