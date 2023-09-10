ضبط تردد قناة سطلانة SATALANA الجديد على نايل سات 2023

تردد قناة سطلانة من الترددات التي ظهرت حديثاً للترويج للقناة التي انطلقت على قمر نايل سات، ومع بدايات بث إرسال القناة نالت إعجاب الكثير من الجماهير لعرضها محتوى جذاب ومتنوع، فهي تعرض الأفلام والمسلسلات والأعمال التي تناسب مختلف الأذواق على مدار الساعة، وتتميز بجودتها العالية في البث، والكثير من المزايا التي لفتت إلها الأنظار.

تردد قناة سطلانة الجديد 2023



يمكن للجمهور المصري وجمهور الوطن العربي متابعة برامج قناة سطلانة المتنوعة في أي وقت بعد استقبال تردد القناة على جهاز الاستقبال الخاص بهم، والاستمتاع بمجموعة رائعة من الأفلام على اختلاف أنواعها ومنها الأفلام الحديثة والقديمة والأعمال الدرامية الهامة على الساحة، ويمكن استقبال تردد قناة سطلانة من خلال المعلومات التالية:

قمر صناعي: نايل سات.

تردد: 10815.

استقطاب: رأسي.

معامل التصحيح: 5/4.

معامل الترميز: 27500.

تردد قناة سطلانة على القمر العرب سات

يُمكن لمحبي قناة سطلانة الاستمتاع بكل ما يتم تقديمه من خلال القمر الصناعي عرب سات عن طريق ضبط هذا التردد:

التردد: 10815.

القمر الصناعي: عرب سات.

معدل الترميز: 27500.

معدل الاستقطاب: عمودي.

كيفية ضبط جهاز الاستقبال على تردد قناة سطلانة

قناة سطلانة يمكن ضبط ترددها بسهولة عن طريق الخطوات التالية: