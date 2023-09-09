الكيلو ب 75 جنيه يابلاش”.. أسعار حلاوة المولد النبوي الشريف 2023 في المجمعات الاستهلاكية

تعد مناسبة المولد النبوي الشريف من المناسبات التي ينتظرها المواطنون من العام للعام، لهذا يريد العديد من المواطنين مع اقتراب مناسبة المولد النبوي الشريف معرفة اسعار حلاوة المولد وذلك من أجل مهاداه بعضهم البعض بها، وذلك بعد أن أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية بطرح حلاوة المولد في المنافذ التابعة لها هذا العام، لهذا في مقالنا هذا سوف نتعرف على اسعار حلاوه المولد، بالإضافة إلى عدد من المعلومات الأخرى.

أسعار حلاوة المولد في الأسواق

يرغب الكثير من المواطنين معرفة أسعار حلاوة المولد النبوي الشريف هذا العام، حيث جاءت قائمة الأسعار على النحو التالي:

علبة حلاوة المولد التي تتكون من 48 قطعة مشكل بالحجم المتوسط بلغ سعرها 455 جنيها.

بلغ سعر علبة حلاوة المولد التي تحتوي على عدد 55 قطعة مشكل بالحجم الكبير 620 جنيها.

ان سعر 6 قطع من حلاوة المولد النبوي الشريف مشكل ذات الحجم الصغير هو 40 جنيها.

وصل سعر عدد 10 قطع مشكل ذات الحجم الصغير من حلاوة المولد النبوي مستوى 154 جنيها

ان سعر عدد 19 قطعة من حلاوة المولد النبوي مشكل هو 290 جنيها.

بلغ سعر علبة حلاوة المولد النبوي التي تزن 2 كيلو نحو 132 جنيها.

75 جنيها هو سعر علبة حلاوة المولد النبوي التي تزن 1 كيلو.

حقيقة طرح حلاوة المولد النبوي الشريف في المجمعات الاستهلاكية

أعلن الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة السكر والصناعات التكاملية المصرية، التي تعتبر واحدة من شركات القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين والتجارة الداخلية اللواء عصام البديوي عن أنه سوف يتم طرح حلوى المولد النبوي الشريف في المنافذ التابعة له بأسعار منخفضة مقارنة بالأسعار الموجودة في الأسواق الخارجية بنحو 25%.

وأوضح الرئيس التنفيذي، أنه سوف يتم طرح علب من حلاوة المولد بأوزان مختلفة تتراوح من كيلو جرام إلى 5 كجم وهذا حتى تناسب جميع الأفراد، وبأسعار تبدأ من 85 جنيها للكيلو الواحد وفقا لكل من المكونات التي تحتوي عليها العلبة وعدد القطع التي توجد بها وذلك عن طريق مصنع فينوس الذي تم تطويره خلال الفترة السابقة.