كشوف pdf”.. اسماء المشمولين فى الرعاية الاجتماعية بالعراق 2023  عبر موقع وزارة العمل العراقية molsa.gov.iq

يريد العديد من المواطنين في دولة العراق الذين قاموا بالتقديم في الحصول على دعم الرعاية الاجتماعية معرفة اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية، لهذا قامت وزارة العمل في العراق بالإعلان عن أسماء هؤلاء الأشخاص، لهذا في ذلك المقال سوف نتعرف على قائمة هذه الأسماء، إلى جانب عدد من المعلومات الأخرى.

اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية

قام الكثير من المواطنين في كافة محافظات دولة العراق بالتقديم في الرعاية الاجتماعية من أجل الحصول على الدعم، لهذا يرغب هؤلاء المواطنين معرفة اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية، حيث أوضحت وزارة العمل بدولة العراق أنه سوف يتم الإعلان عن هذه الأسماء على المنصة الإلكترونية التي قامت الوزارة بانشائها لهذا الغرض وهذا من أجل التسهيل على المواطنين معرفة قائمة الأسماء بكل سهولة بدون الحاجة إلى الذهاب لمقر الوزارة.

حيث يستطيع هؤلاء المواطنين الاطلاع على قائمة الأسماء من خلال اتباع الخطوات التالية:

اولا الدخول إلى موقع العمل في العراق، عن طريق النقر على هذا الرابط .

النقر بعد ذلك على الاستعلام عن كشوف أسماء مشمولين الرعاية الاجتماعية.

يقوم المواطن بكتابة اسمة بصورة رباعية في المكان المخصص لذلك.

يدخل المواطن رقم الهوية الوطنية الخاص به في الخانة المحددة لذلك.

بعد إتمام الخطوات السابقة، يتم النقر على كلمة استعلام.

شروط الحصول على دعم الرعاية الاجتماعية

هناك مجموعة من الشروط التي يجب أن تتوافر في المواطنين الراغبين في الحصول على دعم الرعاية الاجتماعية، ومن أبرز هذه الشروط ما يلي:

أن يكون المتقدم حاملا للجنسية العراقية.

يجب أن يكون المتقدم قد سجل نفسه قبل ذلك في الشؤون الاجتماعية.

يشترط أن يكون المتقدم قد أدخل البيانات الخاصة به بصورة صحيحة.

يجب أن يكون المتقدم لا يمتلك أي أصول ذات قيمة كبيرة مثل العقارات أو الشركات.

يشترط أن يقوم المتقدم بإرسال جميع المستندات والأوراق الخاصة به.

رابط الاستعلام عن المشمولين في الرعاية الاجتماعية

يبحث العديد من المواطنين المتقدمين في الحصول على دعم الرعاية الاجتماعية عن الرابط الإلكتروني الذي أعلنت عنه وزارة العمل بدولة العراق، والذي سوف يتم خلاله الإعلان عن كشف أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية، حيث أوضحت الوزارة أن الرابط الالكتروني هو https://www.molsa.gov.iq/verify/index.php?url=/.