معدلات القبول في الجامعات العراقية 2023 من أبرز القضايا التي تشغل الطلاب العراقيين حالياً هي معرفة معدلات القبول في الجامعات المحلية للعام الأكاديمي 2023/2024 تظهر تحليلات جديدة زيادة ملحوظة في هذه المعدلات وتأتي الكليات الهندسية والطبية في مقدمة الزيادة.

في العراق معدلات القبول ليست ثابتة بل تعتمد على عدة عوامل منها نوع الجامعة والتخصص ومستوى المنافسة والبيانات تؤكد تنامي الطلب على بعض التخصصات بشكل كبير مما يعني ارتفاع المعدلات المطلوبة للقبول.

البحث عن معدلات القبول يعتبر عملية أساسية لكل طالب يود الالتحاق بالجامعة للوصول لهذه المعلومات هناك عدة طرق منها مواقع الجامعات الرسمية والمنصات التعليمية الحكومية.

معدلات القبول في الجامعات العراقية 2023

يعد معدلات القبول في الجامعات العراقية 2023 من أهم الأمور الرئيسية للطلاب العراقيين خصوصاً في مجالات محددة مثل الطب والهندسة في السطور القادمة نستعرض بعض هذه المعدلات بالنسب المئوية للعام الدراسي الحالي:

الطب يتصدر القائمة بمعدل قبول يصل إلى 92%.

كلية طب الأسنان تليها مباشرة بمعدل قبول 91%.

في كلية الصيدلة، المعدل يبلغ 90%.

الهندسة تسجل معدل قبول نسبياً أقل، وهو 75%.

كلية الزراعة تقبل الطلاب بمعدل يصل إلى 68%.

علوم الحاسوب والتكنولوجيا الحيوية تتساوى في المعدل بـ 65%.

كليات البترول والتعدين، وكذلك هندسة الطاقة، تحتلان المرتبة الأخيرة بمعدل 62%.

المعدلات تعكس المنافسة الشديدة في بعض القطاعات وتوفر فرص أكثر في أقسام أخرى يجدر الإشارة إلى أن هذه المعدلات يمكن أن تتغير باستمرار بناءً على عدة عوامل منها الطلب والعرض والتطورات التكنولوجية والاجتماعية.

خطوات التعرف على معدلات القبول في الجامعات العراقية

في الأوساط الأكاديمية داخل العراق تعد معدلات القبول في الجامعات موضوعاً مهماً يحتاج لمتابعة موقع وزارة التعليم العالي قد وفرت آلية بسيطة للاطلاع على هذه المعلومات وهي تتضمن الخطوات التالية: