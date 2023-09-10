” ماتش السوبر الإفريقي قرّب” تردد قناة beIN Sport 1 الناقلة لمباراة الأهلي و اتحاد العاصمة + موعد المباراة المنتظرة

تردد قناة beIN Sport 1 يزيد البحث عنه من اجل مشاهدة المباريات الرياضية المنتظرة في الفترة القادمة، فهي قناة متخصصة في عرض المباريات الهامة التي تُذاع بشكل حصري من خلال مجموعة قنوات بي ان سبورت بمقابل مادي من خلال الاشتراك في مجموعة القنوات، وفيما يلي سنتناول نبذة عن أهم البطولات المقدمة بالقناة والتردد الخاص بها.

تردد قناة beIN Sport 1

تردد قناة beIN Sport 1 هو تردد مطلوب لمشاهدة الكثير من الأحداث الرياضية ،وذلك لامتلاك مجموعة قنوات بي ان سبورت حق نقل المباريات الدولية والأوروبية حصرياً على شاشتها، ومنها بطولة تصفيات الكأس الإفريقية ومباريات كأس العالم، وإليكم معلومات التردد الخاص بالقناة:

تردد قناة beIN Sport 1 قمر نايل سات

القمر: نايل سات.

التردد 11013.

استقطاب أفقي.

معامل التصحيح: 2/3.

معامل الترميز: 27500.

تردد قناة beIN Sport 1 قمر عرب سات

يمكنك الاستمتاع بكل ما يتم تقديمه من خلال قناة بين سبورت الرياضية عن طريق ضبط التردد عبر القمر الصناعي عرب سات من خلال جهاز الاستقبال لديك وذلك كالاتي:

القمر: عرب سات.

التردد: 11547.

الاستقطاب: أفقي.

معامل الترميز: 27500

أهم البطولات المذاعة على قنوات بي ان سبورت

هناك الكثير من البطولات التي يتم إذاعتها ويمكن الاستمتاع بمشاهدتها، والاستماع لأبرز المعلقين الذي يقومون بمهمة التعليق على المباريات ويضيفون للمباريات أجواء حماسية ومنهم عصام الشوالي وأحمد البوشي، يوسف سيف ، ومن هذه البطولات ما يلي: