انتهاء ازمة فصل الكهرباء علي المواطنين.. توجيه وزاري عاجل لانتهاء ازمة تخفيف الاحمال

متى يكون انتهاء ازمة فصل الكهرباء هذا هو الاستفسار الشائع بين المواطنين داخل جمهورية مصر العربية، ويأتي هذا الاهتمام خاصة بعد الأزمة التي واجهها المواطنون نتيجة انقطاع التيار الكهربائي منذ بداية الشهر الماضي. تعتبر الكهرباء توافرًا دائمًا، وبالتالي، كان انقطاعها مفاجئًا ومثيرًا للدهشة بالنسبة للكثيرون، تزايد الاستهلاك بسبب تشغيل المكيفات نظرًا لارتفاع درجات الحرارة، وزيادة الضغط على البنية التحتية للكهرباء، أدى إلى الحاجة الماسة لتخفيف الأحمال الكهربائية، وهو ما أدى إلى تغيير جداول انقطاع الكهرباء.

موعد انتهاء ازمة فصل الكهرباء

بالرغم من وجود جدول محدد لقطع الكهرباء في جميع محافظات جمهورية مصر العربية، حيث يتم تحديد مدى استمرارية التيار الكهربائي حسب المنطقة، إلا أن المواطن المصري يظل يعاني من عدم الرضا بسبب انقطاع التيار الكهربائي بشكل يومي لمدة ساعة واحدة خلال اليوم، وهذا يعتمد على المنطقة التي يقيم فيها.

وبالنظر إلى ذلك، يبدو أن انتهاء ازمة فصل الكهرباء سيمتد أيضًا خلال الأربعة عشر يومًا الأولى من شهر سبتمبر المقبل.

الاستعلام عن فاتورة الكهرباء

انتهاء ازمة فصل الكهرباء كما وضحنا، إليك الخطوات الضرورية للاستعلام عن فاتورة الكهرباء لشهر سبتمبر 2023: