انتهاء ازمة فصل الكهرباء علي المواطنين.. توجيه وزاري عاجل لانتهاء ازمة تخفيف الاحمال
موعد انتهاء ازمة فصل الكهرباء
متى يكون انتهاء ازمة فصل الكهرباء هذا هو الاستفسار الشائع بين المواطنين داخل جمهورية مصر العربية، ويأتي هذا الاهتمام خاصة بعد الأزمة التي واجهها المواطنون نتيجة انقطاع التيار الكهربائي منذ بداية الشهر الماضي. تعتبر الكهرباء توافرًا دائمًا، وبالتالي، كان انقطاعها مفاجئًا ومثيرًا للدهشة بالنسبة للكثيرون، تزايد الاستهلاك بسبب تشغيل المكيفات نظرًا لارتفاع درجات الحرارة، وزيادة الضغط على البنية التحتية للكهرباء، أدى إلى الحاجة الماسة لتخفيف الأحمال الكهربائية، وهو ما أدى إلى تغيير جداول انقطاع الكهرباء.
موعد انتهاء ازمة فصل الكهرباء
بالرغم من وجود جدول محدد لقطع الكهرباء في جميع محافظات جمهورية مصر العربية، حيث يتم تحديد مدى استمرارية التيار الكهربائي حسب المنطقة، إلا أن المواطن المصري يظل يعاني من عدم الرضا بسبب انقطاع التيار الكهربائي بشكل يومي لمدة ساعة واحدة خلال اليوم، وهذا يعتمد على المنطقة التي يقيم فيها.
وبالنظر إلى ذلك، يبدو أن انتهاء ازمة فصل الكهرباء سيمتد أيضًا خلال الأربعة عشر يومًا الأولى من شهر سبتمبر المقبل.
الاستعلام عن فاتورة الكهرباء
انتهاء ازمة فصل الكهرباء كما وضحنا، إليك الخطوات الضرورية للاستعلام عن فاتورة الكهرباء لشهر سبتمبر 2023:
- انتقل إلى موقع وزارة الكهرباء والطاقة من خلال النقر على الرابط المخصص.
- اختر “الخدمات” من القائمة الرئيسية، ثم اختر “استعلام عن قيمة الفاتورة”.
- حدد القطاع الذي تنتمي إليه (القطاع يمكن أن يكون المحافظة التي يقع فيها منزلك أو نشاطك).
- اختر الفرع الذي يتعلق بمنطقتك ويظهر في أعلى فاتورة الكهرباء (الفرع هو المدينة أو المركز الذي يتواجد فيه منزلك أو نشاطك).
- . قم بإدخال رقم الاشتراك المؤلف من 10 أرقام.
- انقر على زر “إظهار الفاتورة” وستظهر لك فاتورة الكهرباء الأخيرة لشهر سبتمبر.
- يمكنك تسديد الفاتورة من خلال محصل الكهرباء أو أقرب فرع لشركة الكهرباء أو باستخدام خدمات مثل فوري وفودافون كاش وغيرها.
- إذا لم تظهر الفاتورة، تأكد من صحة الفرع ورقم الاشتراك الذي أدخلته.