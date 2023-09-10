“هتاخدي شقة يا مدام مكان ما تحبي” خطوات شقق الإسكان للأرامل والمطلقات 2023 .. صندوق الإسكان يقدم فرصة العمر

شقق الإسكان للأرامل والمطلقات متوفرة من الإسكان الاجتماعي لصالح بعض الفئات منها محدودي الدخل والأرامل والمطلقات، وهي ضمن الجهود المبذولة من الحكومة لتأمين حياة كريمة لمواطنيها، حيث يتم طرح عدد من الشقق في الإسكان الاجتماعي بالشروط المُطبقة والمستندات الثبوتية اللازمة، تابعونا لتفاصيل أكثر.

شقق الإسكان للأرامل والمطلقات

تحدد موعد الحصول على الشقق السكنية للأرامل والمطلقات في 2 من أكتوبر 2023 القادم، وذلك حتى 22 من نفس الشهر، وذلك لمن تنطبق عليهن الشروط التالية:

الشقق مقدمة لصاحبات الجنسية المصرية فقط.

العمر ما بن 21-50 عام على الأكثر.

امتلاك دخل شهري لا يقل عن ألف وخمسمائة جنيه.

لا يجوز حجز 2 من الوحدات السكنية معاً.

تقديم إثبات محدودية الدخل، وعدم زيادة الدخل السنوي للمستفيدة عن 72000 جنيه بشكل سنوي.

عدم الاستفادة من أي من القروض البنكية للوفاء بسعر الشقة السكنية.

التقديم يكون على وحدة سكنية تابعة لنفس المحافظة التي تقطن بها المستفيدة.

عدم وجود سكن ملك للمستفيدة أو بورث شرعي لها.

مستندات التقديم على شقق الإسكان للأرامل والمطلقات

من المستندات اللازم تقديمها للاستفادة من الوحدات السكنية المقدمة للأرامل والمطلقات ما يلي: