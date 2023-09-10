” ايوه بقى يا وزير” د/حجازي وزير التعليم يُحدد فئات معفاة من سداد المصروفات الدراسية 2024/2023

فئات معفاة من سداد المصروفات الدراسية أعلن عنها وزير التربية والتعليم مؤخراً، وهي الفئات التي من حقها الانتظام في الصفوف الدراسية دون الحاجة لدفع المصروفات الحكومية المقررة، وقد وصل عددها لتسعة من الفئات والتي ينطبق عليها القانون الوزاري رقم 45 للعام 2020 والتعديلات الصادرة عليه في العام 2022.

فئات معفاة من سداد المصروفات الدراسية

اشتملت الفئات المُعفاة من سداد مصاريف الدراسة للعام الجاري 2023/2024 ما يلي:

أبناء الشهداء في ثورة الخامس والعشرين من يناير.

أبناء المصابين في الثورة.

الطالب اليتيم الأب.

الطالب اليتيم الأب. الطالب الملتحق بدار الرعاية الاجتماعية.

الطلاب من أبناء العائلات المُسجلة في منظومة الضمان الاجتماعي، والمسُجلين في جميع المدارس الحكومية مع توفير الإثباتات المقررة.

الطلاب أبناء السيدة المهجورة من العائل والمعيلة للأبناء، والمرأة المطلقة.

أبناء أصحاب الاحتياجات الخاصة ، وأبناء المساجين المفرج عنهم مؤخراً، وذلك بعد القيام بالبحث الاجتماعي اللازم عبر الجهة المسؤولة بالمدرسة.

طلاب المدارس المتواجدة في حلايب وشلاتين، ومنطقة أبو رمادة بالبحر الأحمر، والمدارس التابعة لمحافظة جنوب سيناء.

طلاب المدارس المعروفة باسم مدرسة الفصل الواحد، التربية الخاصة، التعليم المجتمعي، مدارس صديقة الطفولة، متحرري الأمية.

مواعيد سداد أقساط المدارس الحكومية

يجب سداد أقساط المدارس الحكومية في مختلف الصفوف الدراسية على الأقساط المقررة، وهي عبارة عن ثلاثة من الأقساط تُسدد في الشهور التالية( شهر أكتوبر 2033 قسط أول، شهر يناير 2024 قسط ثان، شهر مارس 2024 قسط ثالث).

ويتم سداد المصروفات في الجهات المخصصة من وزارة التربية والتعليم لحساب صندوق دعم المشاريع التعليمية، عبر منافذ السداد المختلفة مثل مكاتب البريد في مختلف مناطق الجمهورية، باستخدام الرقم القومي الخاص بالطالب.