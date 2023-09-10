” خلاص الموضوع قرّب” شقق الإسكان الاجتماعي الموعد النهائي للتقديم على سكن لكل المصريين في أكثر من 11 مدينة جديدة

شقق الإسكان الاجتماعي الموعد والشروط اللازمة من المعلومات التي سنطرحها في هذا الموضوع، للوقوف على جميع ما يخص الوحدات السكنية الُمقدمة من الإسكان الاجتماعي للفئات محدودة الدخل لتحقيق متطلبات العيش الكريم، والإقامة في مساكن آدمية في إطار القضاء على المناطق العشوائية في الدولة.

شقق الإسكان الاجتماعي الموعد

موعد الحجز في الوحدات السكنية الخاصة بالإسكان الاجتماعي هو نهاية العام الجاري 2023، فهناك معلومات عن فتح الحجز في شهر نوفمبر وديسمبر 2033، أو في بداية شهر يناير من العام الميلادي الجديد 2023 وفقًا للعديد من المصادر المطلعة داخل وزارة الإسكان.

ولكن ينبغي التحقق من جميع المتطلبات اللازمة للحجز وعدم الإخفاق في أي منهما، إلى جانب الالتزام بتقديم كافة الوثائق والمستندات المطلوبة للحجز.

شروط حجز شقق الإسكان الاجتماعي

هناك العديد من الشروط الهامة والتي ينبغي أن تتوفر في المتقدم من أجل الحصول على الوحدة السكنية ويأتي على رأسها ما يلي:

عمر المستفيد بين واحد وعشرين عاما حتى خمسين عام.

الالتزام بتسديد مقدم الحجز الخاص بالوحدة السكنية.

عدم الاستفادة من الوحدات السكنية أو الأراضي المخصصة من الإسكان الاجتماعي في المدن المحددة، وإن كان قد تم التنازل عنها للغير، أو الامتلاك عن طريق التنازل من الغير أيضاً.

أن يُقر المستفيد بصحة كافة البيانات المقدمة، وعند ارتكابه لأي مخالفة يُعرض نفسه للمحاسبة القانونية.

المستفيدين هم أصحاب الجنسية المصرية فقط.

المستفيدين هم أصحاب الجنسية المصرية فقط. لا يمكن الاستفادة من أكثر من شقة في آن واحد.

مقدم الوحدات السكنية من الإسكان الاجتماعي

يرغب المستفيدين من شقق الإسكان الاجتماعي في التعرف على قيمة المقدم الذي يجب عليهم سداده لحجز الوحدة السكنية، وتختلف قيمة المقدم حسب مساحة الشقة، ومنها شقة ذات مساحة 75 يكون مقدم حجزها هو 15000 جنيه، والشقة بمساحة 90 متر يكون مقدم حجزها هو 22000 جنيه.