” عاجل|| شوف نفسك منهم ” فئات تستحق 13% زيادة للمعاشات الحكومية ابتداءً من هذا الميعاد .. تعرف عليها

فئات تستحق 13% زيادة للمعاشات الحكومية وفق الزيادة التي حددها السيد رئيس الجمهورية في شهر أبريل الماضي 2023/، فقد شملت الزيادة عدد من الفئات من المعاشات، ويستفيد من زيادة المعاشات ما يزيد عن 11 مليون شخص للوقوف على جميع متطلباتهم والمساهمة في استقرار حياتهم المعيشية، وهو ما تضعه الدولة باعتبارها بشكل دائم.

فئات تستحق 13% زيادة للمعاشات الحكومية

يتم صرف المعاشات من قُبل هيئة التأمينات الاجتماعية المصرية، حيث يمكن صرف الرواتب عبر المصارف المختلفة والموزعة في جميع أرجاء الجمهورية، ومنها أجهزة الصراف الآلية أو مكاتب البريد المختلفة، وتشمل هذه الزيادة الفئات التالية من أصحاب المعاشات:

رفع المعاش ليصل إلى 1495 جنيه بدلاً من 1300 جنيه للفئة الأولى.

رفع المعاش ليصل إلى 2645 جنيه بدلاً من 2300 جنيه للفئة الثانية.

زيادة قيمة المعاش لتصل إلى 4025 جنيه بدلاً من 3500 جنيه للفئة الثالثة.

زيادة قيمة المعاش لتصل إلى 4945 جنيه بدلاً من 4300 جنيه للفئة الرابعة.

رفع قيمة المعاش لتبلغ 6095 جنيه بدلاً من 5300 جنيه للفئة الخامسة.

رفع قيمة المعاش لتبلغ 7475 جنيه بدلاً من 6500 جنيه للفئة السادسة.

وصلت التكلفة السنوية لزيادة المعاشات بقيمة 15% إلى 55 مليار جنيه بشكل شهري، وقد وصلت تكلفة صرف المعاشات بشكل مبكر إلى 14 مليار جنيه بعد تطبيق الزيادة الجديدة وفق القرار الجمهوري في شهر أبريل الماضي، وذلك إلى فئات تستحق 13% زيادة للمعاشات الحكومية للمعاشات.

زيادة الأجور لكافة العاملين بالدولة

وجه الرئيس السيسي بزيادة الحد الأدنى للأجور لكافة العاملين بالدولة وذلك على النحو الآتي: