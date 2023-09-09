استمارة القبول المركزي في العراق وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في العراق أصدرت إعلاناً رسمياً حول بدء فتح باب التقديم للقبول المركزي للعام الدراسي 2023/2024 هذا الإعلان جاء من خلال مختلف القنوات الإعلامية الرسمية للوزارة بالإضافة إلى حسابها الرسمي على فيس بوك.

الاستمارة التي تم إطلاقها تتيح للطلبة سواء من خريجي هذا العام أو من سابقين التقديم على الجامعات والمعاهد في البلاد وتشمل الفئات المؤهلة للتقديم خريجي الدراسة الإعدادية من كل من التوجهين العلمي والتطبيقي والإحيائي والتوجه الأدبي.

الإعلان يحتوي أيضاً على توجيهات محددة حول كيفية التقديم والفئات المستهدفة بالإضافة إلى ذلك أوضحت الوزارة موعد الانتهاء من استقبال الطلبات مما يتيح للمتقدمين فهم الإطار الزمني الذي يجب أن يعملوا ضمنه.

هذا الإعلان يأتي كجزء من جهود الوزارة لتسهيل عملية القبول في الجامعات والمعاهد وتوفير تفاصيل واضحة تساعد الطلبة وأولياء الأمور في التخطيط الجيد للمرحلة التالية من التعليم من المهم العودة دائماً للمصادر الرسمية للحصول على معلومات دقيقة وموثوقة.

استمارة القبول المركزي في العراق

تم الكشف مؤخرًا عن التفاصيل المتعلقة بالفئات التي يُمكن لها التقديم على القبول المركزي للعام الدراسي الجديد من خلال استمارة القبول المركزي في العراق وقد تم توضيح هذه التفاصيل للتأكيد على من هم المؤهلون للمشاركة في هذه العملية المهمة للحصول على مكان في الجامعات والمعاهد.

أولًا يشمل القبول المركزي الطلاب الذين تخرجوا في السنة الحالية بالإضافة إلى أولئك الذين ولدوا في عام 1999 أو بعده هذا يعني أن الشباب الذين يقعون ضمن هذه الفئة العمرية يتوجب عليهم الانتباه إلى هذه الفرصة.

ثانيًا يتم تضمين خريجي الدراسة الإعدادية في الفئات المؤهلة وهم يشملون فروع التعليم مثل التطبيقي الإحيائي بالإضافة إلى الأدبي وفرع الفنون هذا يُعطي تنوعًا واسعًا للتخصصات والمجالات التي يمكن للطلاب الاختيار من بينها.

أخيرًا ليس هناك تمييز بين خريجي الدور الأول وأولئك الذين سيكونون مشمولين بالدور الثاني من الامتحانات مما يبقي الفرصة مفتوحة لعدد أكبر من الطلاب للتقديم.