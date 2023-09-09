اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية في الآونة الأخيرة شهد الإنترنت اهتماماً متزايدًا بخصوص الدفعة الأخيرة من برنامج الرعاية الاجتماعية المعلومات الرسمية أُعلنت عبر موقع وزارة الشؤون الاجتماعية epedu.gov.iq حيث تم الإفصاح عن قائمة المستفيدين الجدد هؤلاء هم الأفراد الذين تقدموا بطلبات للحصول على دعم مالي نظراً لظروفهم الاقتصادية الصعبة.

الموقع الرسمي للوزارة ذكر أن حوالي 3 آلاف شخص تقدموا للحصول على هذا النوع من الدعم الاجتماعي إعلان أسماء المستفيدين جاء كجزء من جهود الحكومة لمعالجة الفقر وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين الذين يعانون من انخفاض في مستواهم الاقتصادي.

الحاجة إلى هذه الوجبة تأتي في إطار مساعدة الفئات المحتاجة والتي تعاني من صعوبات مالية. البرنامج يهدف إلى تقديم يد العون لهؤلاء الأفراد بما يتناسب مع حاجاتهم ويُحسن من نوعية حياتهم على المدى الطويل.

اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية

تسعى وزارة العمل والشئون الاجتماعية في العراق لتسهيل عملية الاستعلام عناسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية من خلال موقعها الإلكتروني يأتي هذا ضمن جهود الوزارة لتحديد المستفيدين المؤهلين بناءً على مجموعة من الشروط والمعايير المحددة تعتزم الوزارة الإعلان عن قائمة المستفيدين في الوقت القريب للقيام بالاستعلام يتعين على المواطنين اتباع سلسلة من الخطوات المبسطة:

الدخول إلى موقع مظلتي العراق كنقطة انطلاق. الانتقال إلى قسم الخدمات الإلكترونية المقدمة من الوزارة. اختيار خيار الاستعلام عن المشمولين بالرعاية الاجتماعية من بين الخدمات المتاحة. إدخال اسم المحافظة التي يتبع لها المستخدم. تعبئة البيانات المطلوبة، مثل الاسم الرباعي ورقم الهوية. النقر على زر الاستعلام للحصول على تفاصيل الدعم.

هذه الخطوات تهدف إلى ضمان عملية استعلام سلسة ومُبسطة من خلال هذا النظام، تتيح الوزارة للمواطنين إمكانية معرفة مدى أهليتهم للحصول على الدعم الاجتماعي بطريقة فعّالة وسريعة.