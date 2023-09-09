شاهد جميع المباريات مجانًا الآن على تردد قناة SSC “بجودة HD” خطوات الضبط بالتفصيل

تردد قناة SSC قامت شبكة قنوات السعودية بضم الكثير من المحتوى المميز بها وهو المحتوى الرياضي والذي يعتبر من أهم الأشياء التي تجذب انتباه المشاهدين حول العالم ويزداد البحث عن تردد قناة السعودية اس اس سي بشكل مستمر على جوجل من خلال عشاق كرة القدم وهذه القناة تهتم بعرض كافة المباريات القوية والمهمة والتي تلعب ضمن البطولات المتنوعة وهي البطولات الآسيوية بالإضافة إلى مباريات الدوري السعودي ولا تقتصر هذه القناة على ذلك المحتوى فقط لذلك سنتناول الحديث عن تردد قناة اس اس سي الجديد.

تردد قناة SSC

يبحث الكثير من الناس المحبين مشاهدة مباريات كرة القدم عن تردد قناة SSC الجديد على النايل سات والعرب سات والبدر سات والتردد هو كالآتي:

تردد قناة اس اس سي على القمر الصناعي نايل سات: 12523.

معدل الترميز الخاص بالقناة: 27500.

استقطاب القناة: أفقي.

معامل تصحيح خطأ القناة : 6/5.

جودة القناة: HD

تردد قناة اس اس سي على القمر الصناعي عرب سات: 12417.

معدل الترميز الخاص بالقناة: 27500.

استقطاب القناة: عمودي.

معامل تصحيح خطأ القناة: 6/5.

جودة القناة: HD.

البطولات الشهيرة التي تقوم قناة السعودية الرياضية بنقلها

تقوم قناة SSC بتقديم أفضل القنوات الرياضية لمحبين كرة القدم ومن أبرز الدوريات والبطولات التي تحرص القناة على تقديمها كالآتي:

دوري المحترفين السعودي.

دوري الدرجة الأولى السعودية.

كأس السوبر السعودي.

كأس العرب للأندية الأبطال.

كأس خادم الحرمين الشرفين.

كأس الخليج العربي.

البطولة الرمضانية.

كأس الملك سلمان للأندية العربية.

ألعاب إلكترونية.