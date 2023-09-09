مولد النبي جاي وعايز تفرح عيالك!! السيسي بيبكر موعد صرف رواتب الموظفين شهر سبتمبر  + زيادة مالية استثنائية لشهر سبتمبر 2023

موعد صرف رواتب الموظفين شهر سبتمبر، تزداد التساؤلات من الموظفين في القطاع العام والخاص عن موعد صرف الرواتب لشهر سبتمبر والحد الأدنى للأجور في هذا الشهر وهذا ما سنتناول الحديث عنه، حيث يتزامن موعد صرف رواتب الموظفين مع موعد المولد النبوي الشريف وستكون إجازة رسمية لجميع الموظفين حيث يتم صرف الرواتب اليوم التالي من الإجازة والموافق 21 سبتمبر 2023.

موعد صرف رواتب الموظفين شهر سبتمبر

يثار تساؤل العديد من الموظفين في كلا من القطاع الخاص والعام عن موعد صرف رواتب الموظفين لشهر سبتمبر حيث:

يتزامن موعد صرف الرواتب مع موعد إجازة المولد النبوي الشريف حيث طالب الموظفين بصرف الرواتب قبل يوم إجازة المولد النبوي الشريف.

أصبح الميعاد الأول لصرف مرتبات شهر سبتمبر يوم الخميس الموافق 21 سبتمبر الجاري.

اليوم التالي لصرف مرتبات الموظفين لشهر سبتمبر يوم الأحد الموافق 24 سبتمبر، ويوم الجمعة والسبت إجازة رسمية للمولد النبوي الشريف.

الحد الأدنى لأجور الموظفين شهر سبتمبر 2023

بعد أن قمنا بالتحدث عن موعد صرف رواتب الموظفين شهر سبتمبر سنقوم بالتحدث عن الحد الأدنى لأجور الموظفين شهر سبتمبر 2023 وجاءت كالآتي:

مرتبات الدرجة العالية أو ما يعادلها مبلغ قيمته 8500 جنيه.

مرتبات المدير العام قد تصل إلى 7000 جنيه.

مرتبات الدرجة الأولى أو ما يعادلها تصل إلى 6500 جنيه.

مرتبات الدرجة الثانية قد تصل إلى 5500 جنيه.

مرتبات الدرجة الثالثة 5000 جنيه.

مرتبات شهر سبتمبر للدرجة الرابعة قد تصل إلى 4500 جنيه.