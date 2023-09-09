نتائج القبول الموحد 2023 الأردن التي تم الإعلان عنها مؤخرًا في المملكة الأردنية حيث جاء الإعلان من قبل وزير التعليم العالي والبحث العلمي تم توجيه النتائج عبر رسائل نصية إلى الطلاب وهذه الطريقة استُخدمت لأول مرة للإعلان عن نتائج بعض الطلاب فقط ومن المتوقع أن يتم نشر النتائج الكاملة على موقع وحدة تنسيق القبول الموحد يوم السبت المقبل.

بعد مرحلة التسجيل والتقديم خضعت الطلبات لعملية فحص وتدقيق شاملة قبل نشرها على الموقع الإلكتروني العديد من الطلاب ما زالوا ينتظرون بفارغ الصبر للتعرف على نتائجهم التي ستكون متاحة رسمياً على الموقع المذكور.

للتحقق من نتائج القبول الموحد يمكن للطلاب الدخول على موقع وحدة تنسيق القبول الموحد والبحث باستخدام الاسم، أو الرقم القومي أو رقم جلوس الطالب هذا يُعتبر خطوة مهمة للطلاب للتأكيد على مصيرهم الأكاديمي ولتحديد مساراتهم الجامعية المستقبلية.

يشكل هذا الإعلان مرحلة حاسمة في حياة الطلاب، حيث يحدد مسارهم الأكاديمي والمهني في المستقبل ويظل القبول الموحد آلية مهمة لتحقيق التوازن والعدالة في الفرص الأكاديمية ويمثل الإعلان أيضاً نقطة تحول في تعزيز التكافؤ في الفرص التعليمية وفتح الأفق أمام الطلاب للمشاركة في بناء مستقبل أكثر إشراقًا.

نتائج القبول الموحد في الأردن 2023

كلية الطب جامعة الأردنية: 98.2500

جامعة عمان: 96.7500

جامعة مؤتة: 96.5500

جامعة اليرموك: 96.6500

أما عن كلية الصيدلة

الجامعة الأردنية تقبل: 94.9000

معدلات القبول في جامعة عمان: 94.7500

جامعة اليرموك: 93.9500

كلية الصيدلة جامعة مؤتة: 94.0500

أما عن الجامعة الهاشمية: 93.8500

جامعة الأردنية: 91.4500

أما عن جامعة مؤتة: 84.5500

وأخيرا جامعة اليرموك: 84.5500

الاستعلام عن نتائج القبول الموحد 2023 الأردن

إذا كنت تبحث عن نتائج القبول الموحد 2023 الأردن هناك عدد من الخطوات التي يجب اتباعها للحصول على هذه المعلومات بسهولة ويسر من خلال: