مش بس 100 او 75 للفرد!! لا أنت كمان ليك الحرية تأخد تموينك سلع براحتك .. أعرف حقيقة زيادة نصيب الفرد على التموين شهر اكتوبر  2023 ومين هما الفئات المخصصة

حقيقة زيادة نصيب الفرد على التموين شهر أكتوبر، هذا الموضوع أكثر ما يشغل تساؤلات المواطنين وتزداد عمليات البحث على جوجل عن هذا الموضوع لذلك سنتناول الحديث عنه، حيث أصدر وزير التموين أمس قرار بضبط صرف السلع التموينية على بطاقات التموين وزيادة نصيب الفرد على السلع التموينية وذلك تنفيذاً لكل ما يطلب به المواطنين وبناءاً على رغبتهم في ذلك.

حقيقة زيادة نصيب الفرد على التموين شهر اكتوبر

جاء نص التوجيه الوزاري الجديد بهدف تنظيم ضوابط صرف المواطنين للسلع التموينية وزيادة نصيب الفرد على التموين على أن يصبح كالتالي:

يتم صرف زجاجة زيت 800 ملي لكل مواطن حتى يكون الحد الأقصى أربع زجاجات زيت على بطاقة التموين.

سيتم صرف 6 كيلو جرام سكر على بطاقة التموين وكحد أقصى.

صرف 1 كيلو أرز ومكرونة على بطاقة التموين ويشترط أن يكون عدد أفرادها أقل من 4 وصرف 2 كيلو مكرونة أو أرز 800 جنيه للبطاقة التي عدد أفرادها أكثر من أربعة.

أسعار السلع التموينية الأساسية

بعد أن قمنا بالتحدث عن حقيقة زيادة نصيب الفرد على التموين لشهر أكتوبر سنقوم بالتحدث عن أسعار السلع التموينية الأساسية وهي كالآتي:

وصل سعر المكرونة 800 جرام إلى 13 جنيه.